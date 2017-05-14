(Görüntülü Haber) Başbakan Yardımcısı Kaynak: Yakın tarihimizde olmayan bir acı yaşadık

Mesut MADAN/BURDUR, () – BAŞBAKAN Yardımcısı Veysi Kaynak, Muğla’da meydana gelen kazayla ilgili, “Ak Parti, hükümetleri döneminde son 14 yılda yol hususunda önemli işler yaptı, ülkeyi bölünmüş yollarla donattı. Ama maalesef ölümlü kaza sayısı azalmış olsa bile dün çok büyük bir acı, yakın tarihimizde olmayan bir acı yaşadık” dedi.



Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Ak Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik’in kızı Ayşe Rüveyde ile 15 Temmuz'da Türksat Kampüsü'nde şehit düşen Ahmet Özsoy'un oğlu Muhammed Sad Özsoy’un düğün yemeğine katıldı. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Avşar Han'daki yemekte genç çifte mutluluk dileyen Veysi Kaynak, “Bu aileden inşallah vatanımıza, milletimize hayırlı evlatlar çıkacak” dedi.



ANNELER GÜNÜ’NÜ KUTLADI



Anneler Günü’nü de kutlayan Veysi Kaynak, “Bizler için bir gün Anneler Günü değil, insanın geleceği annelerin elinde. Kadınlar bize Allah'ın emaneti. Annelerimizin hepsinin Anneler Günü’nü tebrik ediyor, ellerinden öpüyoruz. Ölenlere rahmet diliyoruz” diye konuştu.



‘ÇOK BÜYÜK BİR ACI’



Muğla'da Anneler Günü kutlaması için giderken geçirdikleri kazada yaşamını yitirenlere de rahmet dileyen Veysi Özçelik, şöyle dedi:



“Maalesef çok acı bir kaza. Ak Parti, hükümetleri döneminde son 14 yılda yol hususunda önemli işler yaptı, ülkeyi bölünmüş yollarla donattı. Ama maalesef sayısı çok azalsa bile, ölümlü kaza sayısı azalmış olsa bile dün çok büyük bir acı, yakın tarihimizde olmayan bir acı yaşadık. Kazada yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet diliyoruz. Kabirleri nur içinde olsun.”



Veysi Kaynak daha sonra Isparta Süleyman Demirel Havalimanı’ndan özel uçakla Ankara’ya gitti.