(Görüntülü Haber) Başbakan Yardımcısı Kaynak, Suriyeli yaralıları ziyaret etti (2)

Ferhat DERVİŞOĞLU- Akın ÇELİKTAŞ/REYHANLI (Hatay), () - BAŞBAKAN Yardımcısı Veysi Kaynak, Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'nde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'nda Halep'in doğusundan tahliye edilen sivillere yönelik çalışmalar hakkında bilgi aldı, Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Suriyeli yaralıları ziyaret etti. Kaynak, "Özgür Suriye Ordusu'nun sahada var olması, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteğiyle bu operasyon bitinceye kadar devam edecektir" dedi. Cilvegözü Sınır Kapısı Mülki İdare Amirliğini ziyaret eden Başbakan Yardımcısı Kaynak'a bölgede görev yapan Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve diğer kurum yetkilileri brifing verdi. Kaynak ardından sınır kapısına konuşlandırılan AFAD Mobil Koordinasyon Merkezi TIR'ında inceleme yaptıktan sonra İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı'nın (İHH) Yetim Merkezi'ni ziyaret etti. Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak buradan Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne geçerek, tedavi gören Suriyeli yaralıları ziyaret eti, sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı. "233 YARALI GEÇİŞİ OLDU" Hastane çıkışında açıklamalarda bulunan Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, doktorların ve tüm sağlık personelin Suriyeli yaralıların tedavileri için gayret gösterdiğini söyledi. Suriye'den toplam 233 yaralı girişi olduğunu belirten Başbakan Yardımcısı Kaynak, "Bunlardan 95'i çocuk, 138'i yetişkin. Hatay dışına 88 hastamızı Sağlık Bakanlığımız koordinesinde Osmaniye, Mersin, hatta Konya'ya kadar hasta sevk edildi. 33 hasta taburcu oldu. Maalesef gelen ağır yaralılardan 32'si hayatını kaybetti" dedi. HALEP'TEN 40 BİN TAHLİYE Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, yaklaşık 40 bin civarı insanın Halep'ten tahliye edildiğini belirtti. Muhtemel bir göç hareketi olabilir diye önceden çalışma yaptıklarını kaydeden Kaynak, "Sınırımıza 10 kilometre mesafede olan bir bölgeyi şu anda tamamlamış bulunuyoruz. Yaklaşık 2 bin kişiyi alabilecek. Aslında buraları bir transfer merkezi gibi düşünmek gerekir. Bize karşı taraftan gösterilen 600 dönümden fazla bir alan var. Orayla ilgili çalışmalarımız başladı" dedi. Tahliyelerin tamamlanmasının ardından yerleşim yerlerinden çıkmak zorunda kalan insanların ihtiyaçları konusunda da çalışma yürüttüklerini anlatan Kaynak, "Bu insanların gerek barınmaları, gerek başkaca insani ihtiyaçları için tahliyelerin başladığı günden itibaren şu ana kadar Hatay Valiliğimiz koordinesinde izin verilen tam 1010 insani yardım malzemesi taşıyan TIR, Suriye'ye gönderilmiştir. O tarafta çalışan çeşitli sivil toplum kuruluşları eliyle de bunların sağlıklı bir şekilde dağıtımı yapılıyor" diye konuştu. "OLAĞAN ÜSTÜ BİR KÖY İNŞAA EDİLDİ" Katar Raf İnsani Hayır Kurumu ile İHH'nin birlikte 'Yetim Köyü' inşa ettiğini belirten Veysi Kaynak, bununla ilgili şunları söyledi: "Gerçekten olağanüstü güzel olan bir köy inşa etmiş vaziyetteler. Bu konuda yetkili otorite Aile Sosyal Politikalar Bakanlığımızdır. Yaklaşık 950 çocuk kapasiteli çok modern, sağlıklı başka bir yetim köyünün de tamamlanmak üzere olduğunu gördük. Tüm ihtiyaç duyulan sosyal donatılara sahip. Bu çalışmada emeği olanlara çok teşekkür ediyorum. Annesini, babasını ya da her ikisi birden kaybetmiş Suriyeli çocuklar, Türkiye'de Türk kardeşlerinin ellerinde hayata hazırlanıyorlar." "TÜRKİYE'NİN GÜVENLİĞİ SURİYE VE IRAK SINIRINDAN BAŞLIYOR" Suriye'nin El Bab bölgesinin Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından tamamen kuşatılmış durumda olduğunu kaydeden Kaynak, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Çok şehit verdik bildiğiniz gibi. Tabi operasyonu bir an önce bitirmeyi arzu eder herkes. Ancak arazi şartlarından çok DAEŞ teröristlerinin araziye gömdükleri, tuzakladıkları el yapımı bombalar ve mayınlar gibi ,can alıcı hususlar konusunda çok dikkatli bir çalışma yürütülüyor. Biz hükümet olarak hep şunu söylüyoruz, Cumhurbaşkanımız hep bunu söylüyor. Türkiye'nin güvenliği Suriye sınırı, Irak sınırına sağlama alınmadıkça Türkiye'nin herhangi bir yeri güven içerisinde dememiz maalesef mümkün değil. Her iki yerde de bir meşru devlet yok. Bütün terör örgütleri oralarda cirit atıyorlar. Özellikle Avrupalı müttefiklerimizin anlaması lazım. Bizim asla bir başkasını toprağını işgal etmeye gibi bir niyetimiz yok." Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, nasıl Türkiye'nin güvenliği Suriye ve Irak sınırından başlıyorsa Avrupa'nın güvenliğinin de Türkiye'den başladığını hatırlatarak, "Yaptığımız harekata bu gözle bakmalılar. İşte görüyoruz 4 yıldan beri, oluşturulan DAEŞ terör örgütü bahane edilerek orada birçok başka terör örgütü desteklendi. Onlarla mücadele adında ve 65 ülkeden müteşekkil bir koalisyon oluşturdu. İncirlik havaalanımızı açtık. Bu mücadele için ancak tek ciddi çalışma Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteği ile Özgür Suriye Ordusu tarafından yapılıyor. Özgür Suriye Ordusu'nun sahada var olması Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteğiyle bu operasyon bitinceye kadar devam edecektir" dedi.