(Görüntülü Haber) Başbakan Yardımcısı Işık, 'Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü'ne katıldı

Dinçer AKBİR- Uğur AYDIN/BAŞİSKELE (Kocaeli), () - KOCAELİ Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen 'Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü', Başbakan Yardımcısı Fikri Işık'ın da katılımıyla gerçekleşti. Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Yuvacık Mahallesi'nde bulunan yürüyüş parkurunda 'Sarıkamış Şehitleri Anma Yürüyüşü' düzenlendi. Yürüyüşe Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gençlik ve Spor il Müdürü Muzaffer Çintimar ve vatandaşlar katıldı. Programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Ben inanıyorum ki tüm şehitlerimizi ruhu şu anda bizi izliyor. Şu anda bizim yanımızda. Şehitlerimiz bizden ne bekliyor? Bizden şu andaki gençlerden, şu anda bu vatan üzerinde yaşayan vatandaşlardan bir olun, beraber olun, kardeş olun, güçlü olun, zalime fırsat vermeyin, daima hakkın yanında olun ve asla onurunuzu, namusunuzu çiğnetmeyin bizden bunu bekliyorlar" dedi. Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, "Ülkemizin kuruluşu ve bu günlere gelişi süreci içerisinde çok önemli mücadeleler gerçekleştirildi. Bu gün bayrak altında, hür ve bağımsız olarak yaşayabiliyorsak, bunu şehitlerimize, gazilerimize borçluyuz" diye konuştu. Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ise şöyle konuştu: "Bizim tarihimizde, pek çok ibret sayfası var. Allah'a hamdolsun, tarihimizin hiçbir sayfası bizim utanacağımız sayfa değil. Her bir sayfasında ayrı bir kahramanlık var. Her bir sayfasında ayrı bir ders var, her bir sayfasında insanlığa bir ibret var. Sarıkamış'ta bizim bu ibret sayfalarımızdan bir tanesi. Sarıkmış Enver Paşa'nın talimatlıyla Kars'ın, Sarıkamış'ın, Ardahan'ın, Artvin'in, Batum'un Rus işgalinden kurtarılması için planlanan ve icra edilen bir harekat. Bu harekatta kaybettiğimiz 60 bin kahraman şehidimiz var. Allah hepsine gani gani rahmet eylesin. Zaten Çanakkale Savaşında, Sarıkamış Harekatında, İstiklal Harbinde herhalde ailesinden şehit olmayan içimizde kimse yoktur. O dönemin büyük acıları, aslında yüreklerimizde hala taze." Sarıkamış Şehitlerini anmak için etkinliğe katılanlar 4,5 kilometrelik parkurda yürüdü.