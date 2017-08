(Görüntülü Haber) Başbakan Yardımcısı Fikri Işık şehitliği ziyaret etti

Faruk KIYAK-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), () - BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık, Kurban Bayramı arifesinde İzmit'te şehitliği ziyaret ederek, dualar okudu. Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Ak Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar Kurban Bayramı arifesinde İzmit Bağçeşme Mezarlığı'nda bulunan şehitliği ziyaret etti. Şehitlerin mezarlarına kırmızı karanfiller bırakılarak, dualar okundu. Başbakan Yardımcısı Işık yaptığı açıklamada, "Tüm milletimizin Kurban Bayramı'nı şimdiden tebrik ediyorum. Bizim çok güzel bir geleneğimiz var. Her bayram öncesi özellikle arife günü aile büyüklerinden ahirete intikal eden yakınlar ziyaret edilir. Bunların mezarları başında dua edilir. Hiç kuşkusuz şehitlerimiz de her birimizin aslında aile büyüğüdür. Dolayısıyla arife günü sadece yakınlarımızı ziyaret değil, şehitlerimizin de ziyareti onlara verdiğimiz önemi ve değerinin bir göstergesi. Bu açıdan da her bir şehidimizi bu milletin her bir ferdinin bir aile büyüğü olarak görüyoruz. Her bir şehidimizi bu topraklarda hür ve bağımsız yaşamımızın birer simgesi ve sembolü olarak görüyoruz. Bu açıdan da özellikle tüm şehitlerimize bu mübarek günde Kurban Bayramı arifesinde Allah'tan rahmet diliyorum. Şehit ailelerimize tekrar sabır diliyorum. İnşallah ülkemizin birliği, dirliği, esenliği daim olsun diye dua ediyorum" dedi.