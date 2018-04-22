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(Görüntülü Haber) Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, nikah şahidi oldu

Aydın AKALIN/HARMANCIK (Bursa), () - BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa’nın dağ ilçelerinden Harmancık’ta katıldığı bir nikahta damadın şahidi oldu. Nikahtan sonra Aile Cüzdanı'nı geline veren Çavuşoğlu, damada çeyrek...

Aydın AKALIN/HARMANCIK (Bursa), () - BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa’nın dağ ilçelerinden Harmancık’ta katıldığı bir nikahta damadın şahidi oldu. Nikahtan sonra Aile Cüzdanı'nı geline veren Çavuşoğlu, damada çeyrek altın taktı.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile birlikte bugün Harmancık ilçesine gitti. Harmancık Kaykamamı Enes Aslantatar, AK Parti Harmancık İlçe Başkanı Yılmaz Ataş ve Harmancık Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya’nın da katıldığı Harmancık gezisinde ilk olarak esnafı ziyaret eden Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, esnafla selamlaşıp, hayırlı işler diledi, ardından yeni yapılan otogarı gezdi.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu ve beraberindekiler daha sonra AK Parti Harmancık İlçe teşkilatı binasında ilçe yönetimiyle bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen toplantıda Çavuşoğlu’nun, ilçe yöneticilerine 24 Haziran seçimleriyle ilgili parti stratejilerini anlattığı öğrenildi.

NİKAH ŞAHİDİ OLDU

Toplantıdan sonra Belediye Nikah Salonu'nu gezen Çavuşoğlu, İlknur Çırak- Turgut  Durak çiftinin nikahına katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın kıydığı nikahta Çavuşoğlu damadın, AK Parti İl BaşkanSalman ise gelinin nikah şahidi oldu. Nikah kıyıldıktan sonra Aile Cüzdanını geline veren Çavuşoğlu, damada çeyrek altın takarken, Başkan Aktaş da geline çeyrek altın taktı. Çavuşoğlu daha sonra ilçeden ayrıldı.

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