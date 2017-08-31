(Görüntülü Haber) Başbakan Yardımcısı Akdağ, medresede bayramlaşmaya katıldı

Turgay İPEK- Zafer KUMRU/ERZURUM, () - BAŞBAKAN Yardımcısı Recep Akdağ, memleketi Erzurum'da, tarihi Yakutiye Medresesi'nde düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. Akdağ, Arakan'da yaşanan olaylar nedeniyle bayrama buruk girdiklerini söyledi. Bugün saat 09.3'da uçakla Erzurum'a gelen Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ merkez Yakutiye İlçesi'ndeki tarihi Yakutiye Medresesi'nde Erzurum Valiliği'nin düzenlediği bayramlaşma törenine katıldı. Törene Akdağ ile birlikte Vali Seyfettin Azizoğlu, Ak Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, Mustafa Ilıcalı, MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, 9'uncu Kolordu Komutanı Korgeneral Uğur Tarçın ve daire müdürleri katıldı. Bu sırada yaklaşık 30 kişilik bir tur kafilesi, gezmek istedikleri Yakutiye Medresesi'ne bayramlaşma nedeniyle alınmadı. Kafiledekilere durumu anlatan polis bayramlaşmanın yaklaşık 1 saat süreceğini diğer ziyaretlerini tamamlayıp buraya gelmelerini istedi. Bunu üzerine kafile Oltu taşı ürünlerinin satıldığı Rüstem Paşa Bedesteni'ne gitti. 'ARAKAN'DAKİ ZULÜM DURDURULSUN' Bayramlaşma töreninden sonra medreseden çıkışta basın mensuplarına açıklama yapan Akdağ, "Bu bayrama çok buruk giriyoruz. Arakan'daki kardeşlerimiz, oradaki Müslümanlar büyük bir zulüm altındalar. Çok ağır bir katliama maruz kaldılar. Sayın Cumhurbaşkanımız ile hükümetimizin çabaları ile Birleşmiş Milletler biliyorsunuz bir toplantı yaptı. Erzurum'dan bütün dünyaya ben de sesleniyorum. Başta Arakan'da olmak üzere dünyanın her neresinde insanlığa bir zulüm varsa bu durdurulmalıdır" dedi.