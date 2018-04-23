(Görüntülü Haber) Başbakan'ın koltuğuna oturan Esma: Halk, en doğru olanı seçecektir -2

23 NİSAN Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Başbakanlık koltuğuna Pursaklar Altınova İlkokulu 5'inci sınıf öğrencisi Esma Didesu Taşyürek (11) oturdu. Bir gazetecinin, "24 Haziran'da bir seçim yaşanacak ve Türkiye yeni bir sisteme geçecek. Siz de 23 Nisan'da buradasınız. Son kez Başbakanlık koltuğuna oturuyorsunuz. Bu konuda neler düşünüyorsunuz?" sorusuna Taşyürek, "Halk, milletimiz hakkında en doğru olanı seçecektir" cevabını verdi. Yıldırım bu cevap üzerine gülerek, "Aldınız mı cevabı?" dedi.



Başbakan Binali Yıldırım, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle öğrencileri Çankaya Köşkü'nde ağırladı. Çankaya Köşkü Bakanlar Kurulu Salonu'ndaki programa, Başbakan Binali Yıldırım, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve diğer bakanların koltuğuna oturan öğrenciler katıldı. Başbakan Yıldırım, öğrencilerle tek tek el sıkıştıktan sonra, yaptığı konuşmada, Kurtuluş Savaşı'nın ardından yetim kalan çocuklar için Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük bir şenlik düzenlediğini, bunun büyük bir ilgi görmesiyle 23 Nisan?ın bayram olarak kutlanmasına karar verildiğini söyledi. Yıldırım, çocukların bayramını kutladıktan sonra Başbakanlık koltuğuna oturan Esma Didesu Taşyürek'e söz verdi.



Esma Didesu Taşyürek, 23 Nisan mesajında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk millet egemenliğini hakim kılmak için, 1920'de TBMM'yi açmış, bugünü biz çocuklara armağan etmiştir. Dünyadaki tüm çocukların hayranlıkla baktığı bir bayrama sahip olan bizler çok güzel bir ülkenin çocuklarıyız. Bu duygularla hepinize güzel, mutlu, nice bayramlar diliyor, bize bayram hediye eden ve bu bayramı dünya çocuklarıyla paylaşan tek ülke olmanın gururunu bize yaşatan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarına, bu ülke için canlarını ortaya koyan aziz şehitlerimize saygılarımı sunuyorum. Ayrıca bizleri makamında ağırlayan, bu makamın asıl sahibi Başbakanımıza tüm arkadaşlarım adına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.



?EĞİTİM İÇİN ÇOCUKLARIN GÖRÜŞÜ ALINMALI?



Konuşmasının ardından Başbakan Yıldırım, Esma Didesu Taşyürek?e, "Başbakan olarak bakanlara ilk talimatın ne olacak" diye sordu. Minik Esma bu soruya, "Her zaman ülkemizin daha iyi olması için çalışacağız" cevabını verdi. "Eğitimle ilgili söyleyeceklerin var mı?" sorusuna ise Esma, "Eğitim için çocukların görüşü alınmalı" diye karşılık verdi.



Daha sonra söz verilen çocuk bakanlar, 23 Nisan ile ilgili duygularını ifade etti.



?23 NİSAN SORUSU ALABİLİRİM?



Basın mensuplarının soru sormak istemesi üzerine Başbakan koltuğunda oturan minik Esma, "Daha çok 23 Nisan ile ilgili soru alabilirim" dedi. Esma, "24 Haziran'da bir seçim yaşanacak ve Türkiye yeni bir sisteme geçecek. Siz de 23 Nisan'da buradasınız. Son kez Başbakanlık koltuğuna oturuyorsunuz. Bu konuda neler düşünüyorsunuz?" sorusuna, "Atatürk bu milleti bize emanet etti. Her ne olursa olsun Türkiye milleti yaşayacak. Halk, milletimiz hakkında en doğru olanı seçecektir" diye cevap verdi. Başbakan Yıldırım, basın mensuplarına, "Aldınız mı cevabı" diye gülerek karşılık verdi.



Başbakan Yıldırım, program bitiminde de minik Esma'nın önce yüzünden ardından da elinden öptü.