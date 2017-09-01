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(Görüntülü Haber) Başbakan Binali Yıldırım Süleymaniye camii'nde

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,() Başakan Binali Yıldırım bayram namazını kılmak için Fatih'te bulunan Süleymaniye Camii'ne geldi. Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri aldığı Süleymaniye Camii'nde...

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,() Başakan Binali Yıldırım bayram namazını kılmak için Fatih'te bulunan Süleymaniye Camii'ne geldi. Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri aldığı Süleymaniye Camii'nde vatandaşlar girişte tek tek aranarak içeri alındı. Başbakan Binali Yıldırım saat 05.30 sıralarında konvoy eşliğinde Süleymaniye Camii'ne giriş yaptı.

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