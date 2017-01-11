Tahsin Gürer / ANKARA, () BAŞBAKAN Binali Yıldırım CHP lideri Kılıçdaroğlu, mecliste görüştü. Muhalefet kulisinde birlikte çay sohbeti yapan iki liderin, anayasa değişikliği teklifi konusuna da değindikleri öğrenildi.
(Görüntülü Haber) Başbakan Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu ile Genel Kurul'da görüştü
Tahsin Gürer / ANKARA, () BAŞBAKAN Binali Yıldırım CHP lideri Kılıçdaroğlu, mecliste görüştü. Muhalefet kulisinde birlikte çay sohbeti yapan iki liderin, anayasa değişikliği teklifi konusuna da değindikleri öğrenildi.
11 Ocak 2017 Çarşamba 00:03
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