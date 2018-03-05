(Görüntülü Haber) Başbakan: Afrin, zulme son verme harekatı

İZMİR/ BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı'nın sadece Türkiye'nin toprak bütünlüğü ve vatandaşların can güvenliğini sağlama harekatı olmadığını belirterek, "Aynı zamanda yıllardan beri o bölgede zulüm gören Kürt kardeşlerimiz, Arap kardeşlerimiz, Türkmen kardeşlerimizin zulmüne son verme harekatıdır" dedi. Başbakan Yıldırım'ın AK Parti Manisa 5. Olağan İl Gençlik Kolları Kongresi sonrası İzmir'de dün (Pazar) gece katıldığı, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Uğur Palancı için düzenlenen ve basına kapalı gerçekleşen mevlit programıyla ilgili görüntüler basınla paylaşıldı. Gaziemir ilçesinde şehit ailesinin evinin bulunduğu site içinde kurulan taziye çadırında düzenlenen programda Palancı'nın ailesiyle görüşerek taziye dileklerini ileten Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, bütün şehitlere Allah'tan rahmet ve yakınlarına sabır dileyerek şehitliğin bir ölüm olmadığını, mertebelerin en yükseği olduğunu ifade etti. "İhsan Bey ve Yasemin Hanım şehit anne ve babası olarak ne kadar gurur duysanız azdır" diyen Yıldırım, Şehit Uğur Palancı'nın ülkesi ve milleti için canını seve seve verdiğini belirtti. Yıldırım, "Onlar o tepeyi ele geçirmek için mücadele verirken kahpece bir saldırıya uğradılar. Ama içiniz rahat olsun 48 saat geçmeden o tepe o alçaklara mezar oldu." dedi. Terör örgütlerinin bu coğrafyada kimseye faydasının olmadığına dikkati çeken Yıldırım, şöyle devam etti: "Bölücü terör örgütü mensuplarıyla, PKK'yla, PYD'yle, DEAŞ'la, aziz milletimizin vatandaşlarını karıştırmayalım. Bu alçak örgütün esasında Kürtlerle ilgili hiçbir meselesi, derdi yok. Kürtlere de bir faydası yok Araplara da Türklere de. Bunlar kiralık katiller, bunların işi gücü öldürmek. Onun için bu harekat, Afrin operasyonu, sadece kendi toprak bütünlüğümüzü, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlama harekatı değildir. Aynı zamanda yıllardan beri o bölgede zulüm gören Kürt kardeşlerimiz, Arap kardeşlerimiz, Türkmen kardeşlerimizin bu zulmüne son verme harekatıdır. Bölgeye huzur ve barışın getirilmesi operasyonudur." Türkiye'nin Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, Türkmen'i, Roman'ı, Boşnak'ı ile bir, beraber ve kardeş olduğunu aktaran Yıldırım, "Birbirimize daha çok kenetlenelim, bu ülkenin düşmanlarının istediğini yapmayalım, onları sevindirmeyelim" diye konuştu. Başbakan Yıldırım, konuşması sonrası şehit babası İhsan Palancı'ya Türk Bayrağı, anne Yasemin Palancı'ya ise Kuran-ı Kerim hediye etti.