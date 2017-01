(Görüntülü Haber) Başarıyı ödüllendiren okul

İSTANBUL () - BİLTES Koleji 'başarıyı ödüllendiren okul' sloganıyla yola çıkarak eğitim öğretim dönemi boyunca yapılan tüm TEOG denemesi ve Konu Tarama Testlerinde (KTT) başarı gösteren öğrencilerini, performans başarısı yakalayan öğretmenleriyle birlikte İngiltere'ye dil eğitimi almaya gönderiyor. Her dönem seçilen öğrenci ve öğretmenler içerisinde bu dönem en yüksek başarıyı gösteren Biltes Koleji 7. sınıf öğrencisi İpek Kıvılcım Aktaş, "Okulumuzda her hafta düzenli olarak KTT ve TEOG denemeleri oluyor. Bu denemeler için tüm arkadaşlarım gibi ben de çok çalışıyorum. Bu testlerde iyi sonuç yapanları İngiltere'ye gönderiyorlar. Bu dönem ben gidiyorum. Öncelikle orada dil eğitimi alacağım. Sonrasında da turlarla şehri gezeceğiz. Beden Eğitimi Öğretmenim Berna Hoca ile beraber gideceğiz. KTT'lere girmeden önce her gün gördüğüm konuları düzenli ve sistematik olarak çalışmaya özen gösterdim. Böylelikle bu sonuçları elde ettim" dedi. Böyle bir programı gerçekleştirme amaçlarına değinen Biltes Koleji Genel Müdürü Fatma Tuğcu da "Başarıya odaklı bir okuluz. Bu nedenle her başarıyı ödüllendiriyoruz. Sene başından itibaren yapılan tüm TEOG ve Konu Tarama Testlerinde (KTT) en yüksek puanı alan öğrencimizi yabancı dil eğitimi alması için İngiltere'nin başkenti Londra'ya gönderiyoruz. Orada anlaşma yaptığımız bir okulda bir hafta süreyle öğretmeniyle birlikte kalacak, dil eğitimi alacak. Bu sistemi öğretmenlerimiz için de uyguladığımız için bu tür başarı ödülleri öğretmenlerimiz için de geçerli oluyor" diye konuştu. Öğrencisi ile birlikte Londra'ya giden Biltes Koleji Beden Eğitimi Öğretmeni ve Voleybol Antrenörü Berna Yalçın ise "Kıvılcım'la beraber İngiltere'ye gidiyoruz. Bu gezi sayesinde onun başarısı ödüllenmiş olacak. Biltes Koleji sadece öğrencileri değil başarıya ulaşan öğretmenlerine de ödüllendiriyor. Bu anlamda ben de bu gururu yaşadığım için çok mutluyum. Orada hem kültürel gezilerimiz olacak hem de Kıvılcım İngilizce eğitimi alacak. Bu yüzden ona eşlik edeceğim için de ayrıca çok gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.