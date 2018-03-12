Enver ALAS/ İSTANBUL, () İran'daki uçak kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'ın babası Hüseyin Başaran'ın Göktürk'te Kemerköy sitelerindeki villasına ziyaretçi akını yaşandı. Sabah saatlerinden itibaren Başaran ailesinin evine taziye için çok sayıda kişi geldi. Başaran ailesi evde taziyeleri kabul etti. Site içerisinde ise gün boyunca iki ambulans bekletildi. Ziyaretçiler taziyenin ardından Hüseyin Başaran'ın villasından ayrıldı. Şirketin Kemerburgaz'daki merkez binasında ise sessizlik hakimdi.
(Görüntülü Haber) Başaran ailesinin evine ziyaretçi akını
Enver ALAS/ İSTANBUL, () İran'daki uçak kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'ın babası Hüseyin Başaran'ın Göktürk'te Kemerköy sitelerindeki villasına ziyaretçi akını yaşandı. Sabah saatlerinden itibaren Başaran ailesinin...
12 Mart 2018 Pazartesi 16:48
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