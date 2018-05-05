(Görüntülü Haber) Başağı dolmayan 60 dönümlük buğday tarlasını hayvanlara bıraktı

Reşat YİĞİZ BATMAN, () BATMAN'da 60 dönümlük buğday ekili tarlasında yetişen başakların dolu olmadığını fark eden Çiftçi Sabri Tirki, hasadın toplanması için yapacağı masraf, ektiği buğdayı karşılamayacağından ekili tarlasını hayvanlara bıraktı. Batman'ın merkeze bağlı Kösetarla köyünde yaşayan Çiftçi Sabri Tirki, 60 dönüm tarlasına ektiği buğdayın başakları dolmayınca ilginç bir yönteme başvurdu. Tarlasının kurumaya yüz tututtuğunu gören Tirki, ektiği buğdayın hasat için yapacağı masrafı karşılamayacağını anlayınca, ekinini hayvanlara bıraktı. Kendi hayvanlarını getirip tarlaya sokan Sabri Tirki, Şubat ve Mart ayı bölgede kurak geçmişti. Korktuğumuz, başımıza geldi. Tarlamı büyükbaş hayvanlara mera olarak bıraktım. Çünkü istediğimiz verimi alamadık. Başakların dolu olmamasından dolayı yapacağım hasatla zarar edeceğim için, tarlayı hayvanlara bıraktım. Son haftalarda her ne kadar yağış olduysa da başaklar arzu edilen seviyeye gelmedi. Bu yıl verimde ciddi bir düşüş yaşanacak. Biçerdöver ve saman toplamak için ciddi masrafımız olacak. Verimsiz bir hasat sezonuyla karşı karşıyayız, zararımız büyük.dedi.