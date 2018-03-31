(Görüntülü Haber) Bas gitarist bakkal

Davut CAN İZMİR, ()İZMİR'in Konak ilçesinde bakkallık yapan Melih Yörük, gençlik yıllarında grup kurup barlarda ve etkinliklerde konser verecek kadar gönül verdiği bas gitarını işyerinde de çalmaya devam ediyor. Yörük, müşterilerin kendisii görünce şaşırdıklarını ve kimisinin birkaç parça daha çalmasını rica edip dinlediklerini söylüyor. İzmir'de yaşayan bir çocuk babası Melih Yörük, yaklaşık 2 yıl öncesine kadar sürdürdüğü forklift operatörlüğü mesleğini bırakıp, Şehitler Caddesi'nde, Alsancak Stadı yakınındaki bakkal dükkanı işletmeye başladı. Lise yıllarında merak sardığı müziğe, elektronik bas gitar çalarak başlayan ve daha sonraları arkadaşlarıyla birlikte 'More' isminde rock müzik grubu kurup, çeşitli etkinliklerde ve barlarda konserler veren Yörük, işyerinde de müzik yapmayı ihmal etmiyor. Dükkanına bir amfi alan Yörük, boş vakitlerinde bas gitar çalıyor. Yörük'ü tezgahın arkasında gitar çalarken gören müşteriler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Kimi müşteriler, Yörük'ten birkaç parça daha çalmasını isteyip, dinliyor. Suç oranları yüksek olan ve çevre faktörleri açısından çok sağlıklı olmayan bir mahallede doğduğunu belirten Yörük, müzik sayesinde hayatında kendisi için keyif alabildiği bir yol açtığını söyledi. Yörük, müzik tarihinin en yetenekli gitaristlerinden biri olarak değerlendirilen Jimi Hendrix'ten çok etkilendiğini belirterek, Lise yıllarında, birkaç arkadaş olarak müziğe merak sardık. Askere gidip geldikten sonra arkadaşlarımla bir grup kurduk. The Beatles, Led Zeppelin ve Pink Floyd gibi grupların eserlerini çalmaktan keyif alıyorduk. Bir siyasi partininin Manisa'daki etkinliğinde ve İzmir'deki bazı barlarda konserler verdik. Daha sonra hepimiz farklı işler yapmaya başladık ve müzikle pek ilgilenemedik. Cenk Sancar isminde bir arkadaşım, Karşıyaka Çarşı'da bir müzik stüdyosu kurunca yavaş yavaş tekrar başladık dedi. Evde de gitar çaldığını söyleyen Yörük, 3 yaşındaki oğlu Can'ın da kendisine mırdıldanarak eşlik ettiğini ve bazı zamanlar onu uyutmak için Led Zeppelin'den parçalar dinlettiklerini de sözlerine ekledi.