(Görüntülü Haber) Bartın'da kar yağışı ulaşımı aksattı
BARTIN'da etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Bartın kent merkezi kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. Kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye ulaştı. Kar yağışı şehir içi yollarda ve Bartın ile Amasra İlçesi...
26 Ocak 2017 Perşembe 13:55
BARTIN'da etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Bartın kent merkezi kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. Kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye ulaştı. Kar yağışı şehir içi yollarda ve Bartın ile Amasra İlçesi arasındaki yolda ulaşımı aksattı. Bartın-Amasra yolunda zincirsiz araçlar yolda kaldı. Sürücüler araçlarına zincir takarak ilerledi. Zinciri bulunmayan sürücüler ise Karayolları ekiplerinin kar temizleme ve tuzlama yapmasını bekledi. Sürücüler, karayollarının çalışmasından sonra yola devam etti.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.