(Görüntülü Haber) Bartın'da kar yağışı ulaşımı aksattı

BARTIN'da etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Bartın kent merkezi kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. Kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye ulaştı. Kar yağışı şehir içi yollarda ve Bartın ile Amasra İlçesi arasındaki yolda ulaşımı aksattı. Bartın-Amasra yolunda zincirsiz araçlar yolda kaldı. Sürücüler araçlarına zincir takarak ilerledi. Zinciri bulunmayan sürücüler ise Karayolları ekiplerinin kar temizleme ve tuzlama yapmasını bekledi. Sürücüler, karayollarının çalışmasından sonra yola devam etti.