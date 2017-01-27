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(Görüntülü Haber) Bartın'da kar hayatı olumsuz etkiledi

Ayhan ACAR / BARTIN, () - BARTIN'da yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Kamuda çalışan hamile ve engelliler bugün izinli sayıldı. Kent merkezinde kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı. Kar, şehiriçi yollarda ulaşımı...

Ayhan ACAR / BARTIN, () - BARTIN'da yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Kamuda çalışan hamile ve engelliler bugün izinli sayıldı. Kent merkezinde kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı. Kar, şehiriçi yollarda ulaşımı aksattı. Bazı araçlar yolda kaldı. Sürücüler, araçları iterek çıkarmaya çalıştı. Belediyede kriz masası kurulurken, kar küreme ve tuzlama çalışmaları için 200 kişilik ekip oluşturuldu. Karayolları ekiplerinin de destek verdiği çalışmalarla yollar ulaşıma açık tutulmaya çalışıldı. Kar yağışı nedeniyle kamuda çalışan hamile ve engellilere bugün 1 günlüğüne idari izin verildi. Kar, 106 köy yolunu da ulaşıma kapattı. İl Özel İdaresi ekipleri 59 personel, 27 kar temizleme aracıyla yolları açmaya çalışıyor.

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