(Görüntülü Haber) BARTIN'DA HAYVAN PAZARINDA YOĞUNLUK

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN, () BARTIN'da Kurban Bayramı'na 2 gün kala kurbanlık almak isteyenler hayvan pazarında yoğunluk oluşturdu. Abdipaşa Beldesi'nde kurulan hayvan pazarında bayrama 2 gün kala yoğunluk arttı. Pazarda küçükbaş kurbanlıklar 750 lira ile 1500 lira, büyükbaş kurbanlıklar 5 bin ile 5 bin lira arasında satılıyor. Vatandaşlar, besiciler ile sıkı pazarlıklar sonucunda kurbanlıklarını almanın sevincini yaşadı. Kurbanlıkların götürülmesi sırasında ilginç görüntüler de oluştu. Vatandaşlardan bazıları küçükbaş hayvanları otomobillerinin bagajına koyarken zorlandı. Kurbanlıklar ayakları bağlanarak bagaja konuldu. Abdipaşa Belediye Başkanı Yaşar Dönmez, çevre il ve ilçelerden de hayvan besicilerinin pazara geldiğini söyleyerek, "Bayrama 2 gün kala güzel bir yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşlarımızın kurbanlarını en sağlıklı ve huzurlu şekilde almaları için biz de belediye olarak elimizden geleni yapıyoruz" dedi.