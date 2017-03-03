(Görüntülü Haber) Bartın'da açlık grevindeki hayvanseverler hastaneye kaldırıldı

Ayhan ACAR/BARTIN, () - BARTIN'da, sokak hayvanlarına yönelik şiddete dikkat çekmek için 12 gündür açlık grevi yapan hayvanseverler Sevim Arkan, Ayşe Kök ve Uğurcan Saban, sağlık durumlarının kötüleşmesi üzerine 112 Acil ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tekstil firmasında çalışan Sevim Arkan, ev kadını Ayşe Kök ve lise öğrencisi Uğurcan Saban, geçen 19 Şubat'ta 8 belediyenin çöplerini döktüğü İnkum Tepesi'ndeki alanda açlık grevi başlattı. Hayvanlara uygulanan şiddetin son bulması için hayvanlara yönelik işlenen suçların Kabahatler Kanunu'ndan çıkarılıp TCK kapsamında düzenlenmesini isteyen hayvanseverler, bugün de kendileri için yaptıkları kulübede açlık grevini sürdürdü. 112 Acil Servis ekipleri, saat 17.00 sıralarında hayvanseverlerin sağlık durumlarını kontrol etti. Doktor gözetiminde yapılan kontrolde, 12 gündür şekerli su, çay ve kahve dışında bir şey yemeyen hayvanseverlerin sağlık durumlarının kötü olduğu belirlendi. Hayvanseverlerden Sevim Arkan ve Uğurcan Saban, sağlık görevlilerinin tedavi teklifini kabul etti. Sevim Arkan sedye ile Uğurcan Saban ise sağlık görevlilerinin yardımıyla ayakta ambulansa alındı. Ayşe Kök ise tedaviyi kabul etmedi. Kök, "Sesimizi duyurmak istiyorum. 12 gündür burada açlık grevi yapıyorum. Kurumlarla, belediyelerle bir çok sıkıntı yaşıyoruz. Hiçbir bürokratik kapıda sorunları aşamıyoruz. 6 milyona yaklaşan bir kitleyiz. Bıktık, tükendik. Bu mutsuzlukla artık yaşamak istemiyorum" diyerek kulübeden çıkmadı. Jandarmanın, hayati tehlike söz konusu olduğu için savcının talimat verdiğini, zorla kulübeden çıkaracaklarını söylemesi üzerine Ayşe Kök ikna olarak sedye ile ambulansa alındı. Hayvanseverler, Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.