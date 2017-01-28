(Görüntülü Haber) Barmen Abdullah organlarıyla can olacak

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), () - ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren barmen 32 yaşındaki Abdullah Üzümcü, bağışlanan kalbi, korneaları ve böbrekleriyle nakil bekleyen hastalara can olacak. Manavgat'ta bir otelde barmen olarak çalışan Abdullah Üzümcü, 3 gün önce rahatsızlandı. Ailesinin özel bir hastaneye götürdüğü Üzümcü, tedavinin ardından eve geldi. Rahatsızlığı devam edince ailesi Üzümcü'yü, Manavgat Devlet Hastanesi'ne getirdi. Burada yoğun bakıma alınan Üzümcü'nün bu sabaha karşı beyin ölümü gerçekleşti. Hastanenin organ nakli koordinatörlerinin iletişime geçtiği aile, Abdullah Üzümcü'nün tüm organlarını bağışlama kararı aldı. Üzümcü'nün kalbi, korneaları, böbrekleri alınarak Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne gönderildi. Üzümcü'nün cenazesi ise otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek. "GÖZLERİ KARARDI, HASTANEYE GÖTÜRDÜK" Abdullah Üzümcü'nün babası Fikret Üzümcü, rahatsız olan insanların yaşama yeniden tutunması için ailesiyle birlikte oğlunun tüm organlarını bağışlama kararı aldıklarını söyledi. Oğlunun daha önce bir rahatsızlığı olmadığını, gözlerinin karardığını söyleyince hastaneye götürdüklerini belirten Fikret Üzümcü, "Özel hastanede bir iğne yapıldı ve serum verildi. Eve geldik, aynı rahatsızlık devam edince Devlet Hastanesi'ne getirdik. Hastaneye girerken gözleri karardı, 'Gözlerim görmüyor' dedi. Doktorlar muayene etti ve direkt yoğun bakıma alındı. 3 gün yoğun bakımda kaldı. Önceki gün kalp krizi geçirdi. Bu sabaha karşı da vefat etti" diye konuştu. Baba Üzümcü, herkesin organ nakline duyarlı olmasını istedi.