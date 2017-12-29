Ertan KILIÇ - Ali Kerem BENGİ D-100 Karayolu'nda, Ankara istikameti Okmeydanı mevkiinde bir kamyonet önce metrobüs yolunu ayıran bariyerlere çarptı, ardından da çarpmanın etkisi ile yan yattı. Kamyonetin sürücüsü yaralanırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. D-100 Karayolu'nda kaza sonrası iki şerit trafiğe kapatılırken, bariyerlerin zarar görmesi nedeniyle de metrobüs seferleri tek şerit üstünden verilmeye başlandı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
(Görüntülü Haber) Bariyerlere çarpıp yan yatan kamyonet, metrobüs seferlerini engelledi
Ertan KILIÇ - Ali Kerem BENGİ D-100 Karayolu'nda, Ankara istikameti Okmeydanı mevkiinde bir kamyonet önce metrobüs yolunu ayıran bariyerlere çarptı, ardından da çarpmanın etkisi ile yan yattı. Kamyonetin sürücüsü yaralanırken,...
29 Aralık 2017 Cuma 09:35
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