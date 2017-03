(Görüntülü Haber) Barış Yarkadaş, Cumhuriyet Gazetesi'ni ziyaret etti

Mustafa ÖZDABAK-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,() CUMHURİYET Gazetesi’ne destek ziyaretinde bulunan, CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, yaptığı açıklamada; “Cumhuriyet Gazetesi’ne yönelik baskılar bir türlü bitmek bilmiyor. Cumhuriyet Gazetesi’nin 11 yazarı ve bir muhabiri aylardan buyana, cezaevinde iddianamesiz bir şekilde tutuluyor.. Her geçen gün bu gazete yeni bir baskı ile karşı karşıya kalıyor. Sabah saatlerinde Cumhuriyet Gazetesi’nin olduğu sokağın içinde havaya iki el ateş edildiğini ve 9 mm’lik mermiler kullanıldığını öğrendik. Saldırgan ya da saldırganlar, büyük bir rahatlıkla gazetenin olduğu sokağa giriyorlar. Havaya ateş ettikten sonra, kamera kayıtlarından öğrendiğimize göre sakince uzaklaşıyorlar. Belli ki, Cumhuriyet Gazetesi’ne bir gözdağı verilmek ve son dönemde artan etkin gazetecilik faaliyetlerinin önüne geçmek, Cumhuriyet Gazetesi’nin sesini kısmak istiyorlar. Bu sabah Cumhuriyet Gazetesi’nin önüne gelenler, onlara emir verenler, onlara bu emri verdikten sonra arkasında duranlar, silahını sağlayanlar, arabasını sağlayanlar, şunu bilsin ki, Cumhuriyet Gazetesi, Cumhuriyet’in sesidir. Cumhuriyet var oldukça, Cumhuriyet Gazetesi de var olacaktır” dedi. Barış Yarkadaş, “Türkiye’de gazetecilere yönelik baskılar her geçen gün artarken, bundan kuşkusuz en büyük payı, muhalif olanlar alıyor. Cumhuriyet Gazetesi de bu muhalif gazetelerin başında geliyor. Her türlü baskıya, engellemeye, zorluğa, yasaklara, mahkeme kararlarına rağmen, gazetecilik yapmakta ısrar eden bu gazetenin arkasında olduğumuzu ve bu gazetenin düşünce, ifade özgürlünü her koşulda savunacağımızı, o saldırıyı yapanlar da mutlaka bilmelidir. Cumhuriyet Gazetesi hiçbir şekilde susturulamaz. Cumhuriyet boyun eğmeyecek, Cumhuriyet teslim olmayacak. Bunun bilinmesi gerekir” diye konuştu. Barış Yarkadaş, yaptığı açıklamanın ardından, geçmiş olsun dileklerini sunmak üzere, gazete binasına girdi.