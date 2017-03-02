(Görüntülü Haber) Barbaros Şansal'a tahliye...(özel görüntüyle)

Haber: Özden ATİK Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul Sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanarak hakkında dava açılan ünlü modacı Barbaros Şansal'ın tutukluluğuna yapılan itiraz üzerine tahliyesine karar verildi. Tahliye kararı veren üst mahkeme, Şansal hakkında yurtdışına çıkış yasağı da koydu. Ünlü modacı Barbaros Şansal, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) sınırdışı edildikten sonra gözaltına alındı ve nöbetçi hakimlikçe 3 Ocak'ta tutuklandı. Şansal hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ancak tahliye taleplerine rağmen Şansal'ın tutukluluğunun devam etmesi üzerine avukatı Efkan Bolaç, müvekkilinin tahliye edilmesi için itirazda bulundu. İtirazı İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi değerlendirdi. Mahkeme bugün verdiği kararda, itirazı kabul ederek Şansal'ın tahliyesine hükmetti. Mahkeme, Şansal hakkında yurtdışına da çıkış yasağı konulmasına karar verdi. "İÇERİSİ DAHA GÜVENLİ" Barbaros Şansal'ı tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi çıkışında yakınları ve avukatı Efkan Bolaç karşıladı. Şansal avukatına çıkışta "İçerisi daha güvenli" dedi. Şansal açıklama yapmadan aracına binerek cezaevinden ayrıldı.