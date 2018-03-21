(Görüntülü Haber) Baransu'nun "Devletin gizli belgelerini ifşa etme" davası

Yüksel KOÇ / İstanbul - KAPATILAN Taraf Gazetesi'nin 28 Kasım 2013 tarihli sayısında, "Gülen'i Bitirme Kararı 2004 MGK'da Alındı" manşetine konu haberle ilgili olarak, haberi yazan gazeteci Mehmet Baransu ile gazetenin eski Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Murat Şevki Çoban hakkında, "Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri temin etme", "Devletin güvenliği ve siyasal yararlarına ilişkin belgeleri açıklama" ve "MİT'in görev ve faaliyetlerine ilişkin belge ve bilgiyi basın yoluyla ifşa etme" suçlarından 52 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan dava karara kaldı. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya başka suçtan tutuklu bulunan Mehmet Baransu katıldı. Duruşmaya gelmeyen diğer tutuksuz sanık Murat Şevki Çoban, Avukat Melike Polat Bursalı, şikayetçi MİT ve MGK ise Avukat Serhat Karğın tarafından temsil edildi. Başkan Mahir Merdun, Mehmet Baransu'ya, avukatı Ahmet Emre Bayrak'ın istifa ettiğine dair dilekçe yolladığını söyledi. Başka avukatla görüştüğünü söyleyen Baransu, "Barodan müdafi görevlendirilmesini istemiyorum, kendime müdafi tutacağım" dedi. MİT ve MGK'yı temsilen duruşmaya katılan Avukat Serhat Karğın, sanıkların cezalandırılmasını istedi. Son savunması sorulan Mehmet Baransu, "Ben kendime özel müdafi görevlendirilmesi konusunda görüşme yapıyorum. Müdafimle son savunmamı yapacağım, bu konuda süre verilmesini istiyorum" dedi. MGK tutanaklarının gizli olduğunu, kararlarının gizli olmadığını savunan Baransu, davaya konu kararların da daha önce haber olduğunu savunarak, Oda TV davasının celbini talep etti. Mahkeme, sanık Baransu'nun avukat huzurunda son savunmasının alınması ve Oda TV dava dosyasının istenmesine karar vererek duruşmayı erteledi. İDDİANAMEDEN Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve Mehmet Baransu ile birlikte Taraf Gazetesi'nin eski Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Murat Şevki Çoban'ın da şüpheli olarak yer aldığı iddianamede, MİT 'ihbar eden' sıfatını taşıyor. İddianamede, Mehmet Baransu'nun 28 Kasım 2013 tarihli Taraf Gazetesi'nde "Gülen'i Bitirme Kararı 2004'te MGK'da Alındı" başlıklı haberde, nitelik itibariyle gizli kalması gereken 25 Ağustos 2004 tarihli MGK toplantısı kararını manşetten yayınladığı ve bu yayınlarını ilerleyen günlerde de devam ettirdiği vurgulandı. Murat Şevki Çoban'ın da, Sorumlu Yazı işleri Müdürü olmasından kaynaklı, Baransu ile birlikte devletin güvenliği veya iç-dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgilerini basın yayın yoluyla ifşa ettikleri öne sürüldü. 52'ŞER YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİ MİT'in görev ve faaliyetlerine ilişkin belge ve bilgileri ifşa etmek suretiyle suç işledikleri kaydedilen şüphelilerin, "Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri temin etme", "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri basın ve yayın yoluyla ifşa etme" ve "MİT'in görev ve faaliyetlerine ilişkin belge ve bilgiyi basın yoluyla ifşa etme" suçlarını işledikleri belirtildi. Mehmet Baransu ve Murat Şevki Çoban hakkında 26'şar yıldan 52'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.