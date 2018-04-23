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(Görüntülü Haber) Barajda su çekilince ceset ortaya çıktı

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki Vali Recep Yazıcıoğlu Gökpınar Baraj Göleti'nde suların çekilmesiyle kayalıkların içinde bir ceset ortaya çıktı. 40 ile 45 yaşları arasında bir erkeğe ait ceset, otopsi için morga kaldırılırken, kimliğinin...

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki Vali Recep Yazıcıoğlu Gökpınar Baraj Göleti'nde suların çekilmesiyle kayalıkların içinde bir ceset ortaya çıktı. 40 ile 45 yaşları arasında bir erkeğe ait ceset, otopsi için morga kaldırılırken, kimliğinin araştırıldığı belirtildi.
Vali Recep Yazıcıoğlu Gökpınar Baraj Göleti'ne balık tutmak için giden vatandaşlar, kayalıklardaki bölümde bir erkek cesedi görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevreyi güvenlik şeridiyle çevirerek, inceleme başlattı. 40 ila 45 yaşlarında erkeğe ait olduğu belirlenen ceset, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından sudan çıkartıldı. Vücut bütünlüğü bozulmayan ceset, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Suların çekilmesiyle ortaya çıkan cesedin kime ait olduğu, cinayete mi kurban gittiği yoksa boğularak mı öldüğü araştırılıyor. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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