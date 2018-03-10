Adem GÜNGÖR/BORÇKA,(Artvin), () - ARTVİN'in Borçka ilçesindeki Muratlı baraj gölünde bir tekne alabora oldu. Teknedeki kişilerden biri yüzerek kıyıya çıkarken, diğeri ise kayboldu. Olay, bugün saat 14.00 sıralarında Borçka ilçesi Muratlı köyünde meydana geldi. Muhammet Ay ve Ekrem Aydın'ın (40) içinde bulunduğu tekne, Muratlı baraj gölünde alabora oldu. Olayda, Ekrem Aydın yüzerek kıyıya çıkmayı başarırken, Muhammet Ay ise gölde kayboldu. Ekrem Aydın olay yerine gelen ambulansla kontrol amaçlı Borçka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay sonrası bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kayıp Muhammed Aydın'ı arama çalışması başlatıldı.
(Görüntülü Haber) Baraj gölünde tekne alabora oldu: 1 kayıp
Adem GÜNGÖR/BORÇKA,(Artvin), () - ARTVİN'in Borçka ilçesindeki Muratlı baraj gölünde bir tekne alabora oldu. Teknedeki kişilerden biri yüzerek kıyıya çıkarken, diğeri ise kayboldu. Olay, bugün saat 14.00 sıralarında Borçka ilçesi...
10 Mart 2018 Cumartesi 15:50
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.