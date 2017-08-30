Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Eyüp Yeşilpınar'da bir şahıs ateşli silahla yaralandı
Eyüp Yeşilpınar'da bir şahıs ateşli...
Dış ticaret açığı Temmuz'da yüzde 82.5 arttı
Dış ticaret açığı Temmuz'da yüzde...
ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, çok sayıda yaralı
ABD'de kütüphaneyi silahlı saldırı, ölü...
Psikolog uyarısı: Kurbanın sosyal boyutu çocuklara aşılanmalı
Psikolog uyarısı: Kurbanın sosyal boyutu...

(Görüntülü Haber) Baraj göletine düşen çiftçi öldü

Taha AYHAN / MALATYA, () – MALATYA'nın Akçadağ İlçesi Sultansuyu Barajı'ndan su almak için gölet kenarına yaklaşan çiftçi 57 yaşındaki Osman Yılmaz, ayağının kayması sonucu suya düşerek öldü. Babasını kurtarmak için gölete atlayan...

Taha AYHAN / MALATYA, () – MALATYA'nın Akçadağ İlçesi Sultansuyu Barajı'ndan su almak için gölet kenarına yaklaşan çiftçi 57 yaşındaki Osman Yılmaz, ayağının kayması sonucu suya düşerek öldü. Babasını kurtarmak için gölete atlayan 15 yaşındaki Ö.Y. ise yüzerek kurtuldu. Sultansuyu göletinden traktördeki depoya su depolamak için baraj kenarına gelen baba- oğul hortumu gölete sarkıtmak için aşağıya indi. Bu sırada baba Osman Yılmaz, ayağı kayarak gölete düştü. Babasının düştüğünü gören 15 Yaşındaki Ö.Y. suya atlayarak babasını kurtarmak istedi. Ancak baba bir anda gözden kayboldu. Bir süre babasını gölet içerisinde arayan Ö.Y. gücünün tükenmesi üzerine yüzerek kıyıya çıkıp telefonla 112'ye ve itfayeye haber verdi. Gelen dalgıçlar baba Osman Yılmaz’ın cesedini göletten çıkardı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314