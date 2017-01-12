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(Görüntülü Haber) Banyoda karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift öldü

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), () - ÇANAKKALE'nin Çan İlçesi'ne bağlı Doğancılar Köyü'nde 82 yaşındaki Sezai Kaya ile eşi 73 yaşındaki Hayriye Kaya, karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü. Çan İlçesi'ne bağlı Doğancılar...

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), () - ÇANAKKALE'nin Çan İlçesi'ne bağlı Doğancılar Köyü'nde 82 yaşındaki Sezai Kaya ile eşi 73 yaşındaki Hayriye Kaya, karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü. Çan İlçesi'ne bağlı Doğancılar Köyü'nde yaşayan Hayriye ve Sezai Kaya çifti dün sabah duş almak için banyoya girerken üşümemek için kömür sobası kovasını da koydu. Yaşlı çift, kömür sobası kovasından yayılan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Öğleye doğru anne- babasının evini telefonla arayan 42 yaşındaki Fethi Kaya, haber alamayınca meraklanıp geldi. Eve girdiğinde anne- babasının cesetleriyle karşılaşan Fethi Kaya, jandarmaya haber verdi. Olay yerinde yapılan inceleme va otopsinin ardından Hayriye ve Sezai Kaya çiftinin cenazesi ikindide kılınan cenaze namazının ardından Doğancı Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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