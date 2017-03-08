(Görüntülü Haber) Banliyö hatları 2018 yılı sonunda geri dönüyor

Ali AKSOYER/İSTANBUL,() YENİLEME çalışmaları nedeniyle 2013 yılında son sefer yapıldıktan sonra 2 yıllığına kapatılan İstanbul'un banliyö hatlarının açılışı 2018 yılı olarak planlanıyor. GEBZE'DEN HALKALI'YA 105 DAKİKADA GİDİLECEK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, projeyle ilgili süreç içinde büyük zorluklar yaşandığını belirterek projenin bitim tarihini 2018 yılı sonu olarak vermişti. Ayrılıkçeşme-Gebze ve Kazlıçeşme-Halkalı arasında toplam 45 kilometrelik banliyö ve tren hatlarının tamamlanmasının ardından Gebze’den Halkalı’ya 105 dakikada, Bakırköy’den Bostancı’ya 37 dakikada seyahat edilebilecek. Proje çalışmaları sırasında ortaya çıkan aksaklıklar üzerine uzun yıllar adeta patika yol haline gelen tren hatlarında, bugünlerde çalışmalara hız verildi. İKİ YILDA BİTİRİLECEKTİ Haydarpaşa-Pendik arasında bulunan 29 Mayıs 1969 yılından bu yana hizmet veren tren hattı 19 Haziran 2013 tarihinde yapılan son seferin ardından kapatılmıştı. Hizmete açılan Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren projesiyle entegre olarak çalışması planlanan hattaki yenilenme çalışmaları nedeniyle, raylar sökülmüş, pek çoğu tarihi eser statüsünde bulunan istasyonlarının da yenilenmesine karar verilmişti. Yapım süresi olarak 24 ay olarak planlanan yenileme çalışmalarının 2015 yılının Haziran ayında sonuçlandırılması planlanmıştı. BİTMEYİNCE YAPIMI ÜSTELENEN FİRMAYA EK SÜRE VERİLDİ Ancak aradan geçen süre içinde yapımı üstlenen firma, maliyetlerdeki aşırı artışı gerekçe göstererek 2014 yılının Ekim ayında çalışmaları durdurmuştu. Bir türlü tamamlanamayan hat için Ulaştırma Bakanlığı tarafından projeyi üstlenen firmaya ek süre verilmişti. ÇALIŞMALAR HIZLANDI İnşaatının başlamasının ardından yaklaşık 4 yıl geçen ve bu süre içinde rayların sökülmesinin ardından uzun yıllar adeta terk edilmiş patika yol gibi bekleyen banliyö tren hattında bugünlerde çalışmalar hızlandı. Hattın pek çok bölümünde çalışmalar eşzamanlı olarak yürütülüyor. Şu anda yeni İstasyonların yapım ve rayların döşeneceği zeminin sağlamlaştırma işlemleri yapılırken bu işlemlerin tamamlanmasının ardından rayların döşenme işlemine geçilecek. TREN HATTI ÜZERİNDE BİZANS KALINTILARI BULUNDU Öte yandan yapılan çalışmalar sırasında Maltepe, İdealtepe mevkiinde tren hattının geçtiği bölümde Bizans dönemine ait bazı kalıntılar bulundu. Bu bölümde tam tren hattın ortasında çıkan eserlerle ilgili çalışmalar İstanbul Arkeoloji Müzesi denetiminde devam ediyor. Müze tarafından koruma altına alınan eserlerin hattın güzergahını değiştirip değiştirmeyeceği önümüzdeki günlerde belli olacağı belirtildi.