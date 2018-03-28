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(Görüntülü Haber) Bankta unutulan çanta, paniğe neden oldu

Konya'da bir bankta unutulan  ve bomba olabileceği şüphesiyle imha edilmeye hazırlanan çantanın sahibi gelince, içinde Kuran ve dini kitapların olduğu ortaya çıktı.  Olay, dün saat 22.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi  Zafer Meydanı'nda...

Konya'da bir bankta unutulan  ve bomba olabileceği şüphesiyle imha edilmeye hazırlanan çantanın sahibi gelince, içinde Kuran ve dini kitapların olduğu ortaya çıktı. 
Olay, dün saat 22.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi  Zafer Meydanı'nda meydana geldi. Bankta bir çantanın olduğunu fark eden çevredekiler polise haber verdi. Olay yerine gelin polis, çevrede güvenlik önlemi aldı. Ardından bomba olabileceği şüphesiyle imha edilmek için uzman ekip çağrıldı. Uzman ekibin gelmesi beklenildiği sırada çantanın sahibi geldi. Çantanın içinden de Kuran ve dini kitaplar çıktı. Ardından çanta sahibine teslim edildi. 

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