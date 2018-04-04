(Görüntülü Haber) Bankacı kız kardeşini öldüren Erhan Timuroğlu yargılanmaya başlandı (Arşiv)

Yüksel KOÇ - İSTANBUL () - ATAŞEHİR'de bankacı kız kardeşi Ceylan Timuroğlu'nu öldürdüğü iddiasıyla Erhan Timuroğlu'nun yargılanmasına başlandı.



Savunması alınan Erhan Timuroğlu, "Gittikçe inatlaştı, tartıştık, ateş ettim" dedi.



Duruşmada hazır bulunan Erhan Timuroğlu'nun annesi ve babası şikayetçi olmadıklarını söylediler. İlk duruşmada esas hakkındaki mütalaasını sunan savcı, Timuroğlu'nun, "Kardeşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.



Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına, tutuklu sanık Erhan Timuroğlu ve avukatı katıldı. Erhan Timuroğlu'nun babası Adem Timuroğlu ve avukatı da müşteki sıfatı ile duruşmada hazır bulundular.





'KARDEŞİM CİDDİ ANLAMDA HATA YAPTI'



Önceden Danıştay saldırısı ve Cumhuriyet Gazetesi'ne el bombası ile yapılan saldırıların da sanığı olan Erhan Timuroğlu, cezaevinden çıktıktan sonra tekrar çalışmaya başladığını belirterek, "Kardeşimi çok seviyordum. Bir dediğini iki yapmadım. Her ay 2-3 bin lira para verdim. Yüksek miktarlarda harcamalar yaptı, ben karşıladım. İstediği gibi harcadı. Örtünmek istedi sevindim. Bir ay sonra başörtüyü çıkardı, bir şey demedim. İşe girmek, çalışmak istedi, karışmak istemedim. Tek istediğim şey, 'bizi onursuzlaştırma' dedim. Bu adamla tatile gitti, yemeğe gitti. Bu adam hesabına 10 bin lira yatırmış. Bu adam senin ağabeyin, baban, kocan değil. Kardeşim ciddi anlamda hata yaptı" dedi. Bu savunma üzerine mahkeme başkanı sanığa, "Bunun için mi öldürdün kardeşini" sorusunu sordu. Sanık Timuroğlu bu soruya, "Ben 40 dakikadan fazla konuştum. Gittikçe inatlaştı, tartıştık, ateş ettim" sözleri ile yanıt verdi.



Sanığın avukatı da hiç kimsenin kız kardeşini tasarlayarak öldürmeyeceğini savundu. Sanığın eve silahla gitmesinin de olayın tasarlandığı anlamına gelmediğini söyleyen avukat, "Sanık düşmanları olan biridir. Bu nedenle her zaman silah taşımaktadır" dedi.





ANNESİ VE BABASI ŞİKAYETÇİ OLMADI



Duruşmaya müşteki sıfatı ile katılan Erhan Timuroğlu'nun babası Adem Temiroğlu, oğlundan şikayetçi olmadığını söyledi. Olay günü evde uyuduğunu söyleyen Adem Timuroğlu, "Bağrışma seslerine uyandım. Erhan ile Ceylan Tartışıyordu. Yanlız birbirlerini çok seviyorlardı. Ben hala inanamıyorum Ceylan'ı öldürdüğüne. İçeri gidim, 'bu çocuktan ne istiyorsun' dedim. Ben müdahale edince kafama silah doğrulttu sonra Ceylan'a döndü ve ateş etti" dedi.



Sanığın annesi Şefika Timuroğlu da davacı ve şikayetçi olmadığını belirterek ifade vermek istemediğini söyledi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı adına duruşmayı takip eden avukat söz alarak, sanık hakkında hiçbir şekilde indirim uygulanmamasını talep etti.





SAVCI AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEDİ



Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Savcı, Erhan Timuroğlu'nun arkadaşının kardeşi Ceylan Timuroğlu ile ilişkisi olduğunu öğrenmesi üzerine eve gittiğini, kardeşi ile tartıştığını, bu tartışma üzerine sinirlenen sanığın kardeşini öldürdüğünü savunarak, sanığın, "Kardeşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. Savcı, Timuroğlu'nun, "Kanuna aykırı ateşli silah ve mermi taşıma" suçundan da 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.





İDDİANAMEDEN



Ataşehir'de 28 Şubat 2017 tarihinde ailesinin evinde kızkardeşi Ceylan Timuroğlu'nu öldürdüğü iddiası ile firar ettikten 260 gün sonra yakalanan Erhan Timuroğlu için İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, kız kardeşi ile ortağının gönül ilişkisi bulunduğu belirtiliyor. Bu nedenle ailesi ile oturan kız kardeşinin yanına giden Erhan Timuroğlu'nun kız kardeşi ile tartıştığı, tartışma sırasında silahla vurarak öldürdüğü belirtiliyor. İddianamede Erhan Timuroğlu'nun, "Kardeşi tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması isteniyor.