(Görüntülü Haber) Bandırma’da 19 Mayıs coşkusu

Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), () - BALIKESİR'in Bandırma İlçesi'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında '19 Mayıs gençlik yürüyüşü' düzenlendi.



Bandırma Belediyesi tarafından organize edilen '19 Mayıs gençlik yürüyüşü'ne Belediye Başkanı Dursun Mirza, CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, sivil toplum örgütü başkan ve üyeleri ile yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Ordu Caddesi'nden başlayan yürüyüş, yaklaşık bir kilomtere mesafedeki Cumhuriyet Meydanı’nda son buldu. Pankart ve Türk Bayrakları ile meşaleler taşıyan kalabalık, yol boyunca 'Türkiye laiktir laik kalacak' sloganları attı.



Meydanda 'Andımız'ı okuyan kalabalığa seslenen Belediye Başkanı Dursun Mirza, “Şunu herkes duysun ki; 19 Mayıslar, 23 Nisanlar, 30 Ağustoslar ve 29 Ekimler bizim bayramlarımızdır. Dünya durdukça bu bayramları büyük bir sevinç ve coşkuyla kutlamaya devam edeceğiz”dedi.



19 Mayıs’ın bir ilk adım olduğuna işaret eden Mirza, “Bandırma vapuruyla Samsun’a ulaşan yalnız Mustafa Kemal değildir. Bandırma vapuru Atatürk ile birlikte ulusumuzun kurtuluş inancını, özgürlük sevdasını, geleceğin aydınlık cumhuriyetini Anadolu’ya taşımıştır. Samsun’dan doğan bu yeni güneş, ülkemiz üzerinde emelleri bulunan, bu toprakları ulusumuzun elinden almaya kalkan hainleri yakıp kavurmuştur, denize dökmüştür” diye konuştu.



Mirza’nın konuşmasının ardından Makedonya halk oyunları ekibi gösteri sundu, ardından da Mor ve Ötesi grubu konser verdi.