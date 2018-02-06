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(Görüntülü Haber) Bandırma Eti Maden işçilerinden 'pirit' eylemi

BALIKESİR'in Bandırma ilçesindeki Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü'ne bağlı sülfürik asit fabrikasına, hammadde olarak kullanılan pirit tedarik eden firmanın satışı tek...

BALIKESİR'in Bandırma ilçesindeki Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü'ne bağlı sülfürik asit fabrikasına, hammadde olarak kullanılan pirit tedarik eden firmanın satışı tek taraflı olarak durdurması üzerine, işçiler eylem yaptı.

80 kişinin çalıştığı fabrika önünde toplanan Petrol-İş üyeleri, Şube Başkanı İsmail Kayan'ın yaptığı basın açıklamasının ardından yaklaşık 300 kişilik grup halinde, 6 kilometre uzaklıktaki fabrikadan kent merkezine yürüdü. Petrol-İş Bandırma Şube Başkanı İsmail Kayan yaptığı açıklamada, sülfürik asit fabrikasına hammadde olarak kullanılan pirit tedarik eden firmanın sözleşmelere aykırı davrandığını ileri sürdü. Firmanın son olarak 31 Ocak'ta sözleşmeyi tek taraflı feshettiğini söyleyen Kayan, şöyle dedi:

"Eti Maden İşletmeleri birileri tarafından sinsice plan yapılarak alınmak istenmektedir. Bugün Sülfürikasit'in çalışması için mücadele etmezsek, aynı eller yarın Asitborik ve diğer fabrikalara kadar uzanacaktır. Petrol-İş Sendikası olarak biz bu kurumun devlet eliyle çalıştırılmasını ve son yıllarda yapılan yatırımların daha da artmasını istiyoruz. Bizler geleceğimizi, çocuklarımızın geleceğini, bölgenin geleceğini, Türkiye'nin geleceğini savunan insanlarız. Bizler bu fabrikaları sonuna kadar savunduk, savunmaya da devam edeceğiz. Bandırma'da Tekel İşletmeleri vardı, Liman İşletmeleri vardı, hepsi satıldı ve Bandırma'nın durumu da meydanda. Petrol-İş Sendikası olarak kurumun, üyelerimizin, çocuklarımızın, Bandırma'nın ve Türkiye'nin geleceği için onurlu ve dik durmaya devam edeceğiz. Hiç kimse işçilerin onurlu mücadelesini engelleyemez. Bizler Ali Cengiz oyununa gelmeyeceğiz. Bu konu ile ilgili Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, Enerji Bakanımıza ve bölge milletvekillerimize mektup yazdık, derdimizi anlattık. Bütün bu konularda Genel Müdürlük ve İşletme Müdürlüğü ile aynı görüşteyiz. Sonuna kadar mücadeleye devam."

 

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