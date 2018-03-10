Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Alperen Ocakları başkanı Kürşat Mican'ın içinde olduğu aracına silahlı saldırı
Alperen Ocakları başkanı Kürşat Mican'a...
Sivas'ta sahte 'Glock' operasyonu
Sivas'ta sahte 'Glock' operasyonu
ABD'de hane halkı borçlarında 11 yılın en hızlı artışı 
ABD'de hane halkı borçlarında 11...
Şişli Belediyesi'de iki başkan yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
Şişli Belediyesi'de iki başkan yardımcısı...

(Görüntülü Haber) Bandırma'da yoğun sis deniz ulaşımını etkiledi

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde öğleden sonra yoğun sis nedeniyle İDO’nun Bandırma-İstanbul seferleri iptal edildi. İptal kararının seferden yarım saat önce alınması nedeniyle feribota binen araçlar indirilirken, birçok vatandaş duruma...

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde öğleden sonra yoğun sis nedeniyle İDO’nun Bandırma-İstanbul seferleri iptal edildi. İptal kararının seferden yarım saat önce alınması nedeniyle feribota binen araçlar indirilirken, birçok vatandaş duruma tepki gösterdi. 

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde saat 15.00 sıralarında etkisi arttıran sism özellikle ulaşım aksamalara neden oldu. Sis nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Bandırma-İstanbul (Yenikapı) saat 18.30 feribot seferi ile saat 19.00 İstanbul –Bostancı- Yenikapı-Bandırma deniz otobüsü seferleri iptal edildi. İptal kararının hareket saatinden 30 dakika önce alınması nedeniyle Adnan Menderes feribotuna binen bazı araçlar indirildi. Cep telefonuna iptal mesajı gelmediği için iptal kararından habersiz terminale gelen yolcular şaşkına döndü. Tepki gösteren yolcular biletlerini iade ettiler, bazı yolcular otobüs firmalarına yöneldi. Cep telefonuna uyarı mesajı gelmediğini  belirten bir kadın yolcu, "Bu olur mu? Ona göre plan yapmıştım. Çok uzaktan geldim. Millet uzaya giderken bu olur mu?” diye tepki gösterdi.

Yoğun sis nedeniyle balıkçı tekneleri de denize açılamadı, açıkta olan bazı balıkçı tekneleri Erdek’in Karşıyaka ve Tatlısu köyleri sahiline sığındı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314