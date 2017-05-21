(Görüntülü Haber) Bandırma'da tatil dönüşü yoğunluğu

Tufan DALGIÇ / BANDIRMA(Balıkesir), () - İSTANBUL'da yaşayan ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın da eklenmesi ile 3 güne çıkan haftasonu tatilini Ege'de geçirenler dönüşe geçti. Tatilcilerin büyük bölümü Bandırma iskelesinden, İDO'nun sefer sayısını artırdığı feribot ve deniz otobüsleri ile İstanbul'a döndü.



19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın cuma gününe gelmesiyle 3 günlük tatili fırsat bilen İstanbullu'lar Ege sahillerine akın etti. Tatilin son günü dönüşe geçen İstarnbullu'lar, Bandırma'dan deniz yolunu tercih etti. Yaşanan yoğunluk nedeniyle sefer sayısını artıran İDO'ya ait feribot ve deniz otobüslerine binen tatilciler, yaklaşık 2 saatlik yolculuğun ardından İstanbul'a ulaştı.



Normal şartlarda iki olan sefer sayısını 9'a çıkartan İDO; sabah saat 09.30'da başlayan seferlerini gece 23.55'e kadar sürdürdü. Yetkililer, gün içerisinde yolcu taşıyan 4 deniz otobüsü ve 5 feribotun tamamen dolduğunu söyledi.