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(Görüntülü Haber) Bandırma çöplüğünün ardındaki dram

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan depolama sistemli çöplüğün kaldırılması, çöplükte barakalarda yaşayan ve geçimini çöp toplayarak sağlayan 10 aileyi işsiz bıraktı.Diyarbakırlı ailelerin geri dönüş yolculuğu başladı, ancak...

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan depolama sistemli çöplüğün kaldırılması, çöplükte barakalarda yaşayan ve geçimini çöp toplayarak sağlayan 10 aileyi işsiz bıraktı.Diyarbakırlı ailelerin geri dönüş yolculuğu başladı, ancak bazıları bilet parası bulamıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından çöplüğün kaldırılması ve alanda iyileştirme çalışmalarının başlamasının ardından, aileleri ile birlikte Diyarbakır'dan gelerek Bandırma?da ekmek parası kazanan hurdacıları memleketlerine geri dönmek zorunda bıraktı. 25 kişinin çalıştığı çöplükte, Kasım Kaya'nın yaşadığı dram ise hayatın ne denli zor olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Çöplüğün kapanması yetmezmiş gibi bir de kendi elleriyle yaptığı barakası yanan 8 çocuk babası 45 yaşındaki bedensel engelli Kasım Kaya'nın durumu diğerler çalışanlardan daha kötü. Birikimini de yangında kaybeden Kaya, devlet ve yetkililerden yardım bekliyor. İki hafta önce kendisinin memlekette olduğu sırada barakada yangının meydana geldiğini anlatan Kaya, çöplükten kazandığı parayla hem memleketinde bıraktığı ailesine, hem de kendisi ile birlikte Bandırma'da bulunan aile fertlerine 4 yıldır baktığını belirtti. Yangında gelini ve oğlunun son anda hafif yaralı kurtulduğunu ancak barakanın içinde bulunan ekonomik birikim ve eşyaların yandığını söyleyen Kaya, memlekete dönmeye dahi paralarının kalmadığını aktardı. Kaya, Zaten bizim biriktirdiğimiz para gitti. Kaldığımız yer de yandı. Memlekete gidecek yol paramız dahi yok. Diyarbakır ve Şanlıurfa Viranşehir'e gitmek istiyoruz. 25 kişi bu çöplükte çalışıyor. 4 yıldır biz buradayız. Ekmeğimizi buradan kazanıyorduk. Çöpte kapandı. Gelinin ve oğlum içerideydi gece yangın çıktı. Canlarını zor kurtardılar. Burada başka yerimizde yok. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Memlekete gidip çalışacak bir şey bulacağız. Farklı farklı evlerde geçici olarak kalıyoruz. Artık perişanız ne yapacağımızı bilmiyoruz.ödedi. Büyük umutlarla memleketlerinden kalkıp Bandırma'ya gelen insanların ardında ise; barakaların duvarlarında bulunan ?Hani bir hayaldi ya, bırak üyle kalsın yazısı kaldı.,

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