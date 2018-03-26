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(Görüntülü Haber) Balkan şehitleri, yağmur altında anıldı

EDİRNE'de Balkan Savaşları'nda şehit düşen askerler, Tunca Nehri'nin taşması sonucu sular altında kalan Balkan Şehitliği yerine Şükrüpaşa Anıtı'nda düzenlenen törenle anıldı. Sağanak yağmura rağmen anıta çelenk koymak için bekleyen...

EDİRNE'de Balkan Savaşları'nda şehit düşen askerler, Tunca Nehri'nin taşması sonucu sular altında kalan Balkan Şehitliği yerine Şükrüpaşa Anıtı'nda düzenlenen törenle anıldı. Sağanak yağmura rağmen anıta çelenk koymak için bekleyen polis ve askeri görevliler bir an olsun yerlerinden ayrılmadı.
Edirne'de aralıkla süren sağanak yağmur nedeniyle taşan Tunca Nehri'nin Kırkpınar Güreşleri'nin yapıldığı ve Balkan Şehitliği'nin de bulunduğu Sarayiçi mevkiini sular altında bıraktı.  Bu nedenle Balkan Şehitleri, Şükrüpaşa Anıtı'nda düzenlenen törenle anıldı. Törene Edirne Valisi Günay Özdemir, 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Salim Afgün, Edirne Belediye Başkanı CHP?li Recep Gürkan, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Faruk Çiftçi ile çok sayıda rütbeli asker ve halk katıldı.
Törenin başlamasına kısa bir süre kala başlayan sağanak yağmur programı olumsuz etkiledi. Protokol üyeleri programa şemsiyelerle kalırken, anıtın önünde çelenk koymak için bekleyen polis ve asker tamamen ıslanmalarına rağmen yerlerinden ayrılmadı. Ardından askeri yetkililer tarafından polis ve askere şemsiye tutuldu. Edirne Valisi Günay Özdemir ve diğer protokol üyeleri tarafından Şükrüpaşa Anıtı'na çelenk konuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra askerler tarafından şehitlik önünde saygı atışı yapıldı. Edirne Müftülüğü görevlilerince şehitler için dua okundu.
Balkan Şehitleri'ni anma programı daha sonra Halk Eğitim Merkezi'nde devam etti.

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