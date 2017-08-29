(Görüntülü Haber) Balıklıgöl şantiyeye döndü, esnaf tepki gösterdi

Ömer ŞULUL- Uğur BUDAK/ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'da Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin simgesi olan Balıklıgöl platosunda yapılan revizyon çalışmaları nedeniyle turistik alan şantiyeye döndü. İş makinelerinin çalıştığı Balıklıgöl’de iş yapamaz duruma geldiklerini söyleyen esnaf, turizm sezonunda yapılan çalışmaya tepki gösterdi. Kentin simgesi olan Balıklıgöl yerleşkesindeki alanlarda Büyükşehir Belediyesi'nce revizyon çalışması başlatıldı. Her yıl binlerce tatilci turistin uğradığı mekanların başında yer alan ve dünyanın tek doğal akvaryumu olarak bilinen Balıklıgöl’de, yıllardır tünelde yaşanan su sızıntısını tespit etmek, 2 yıldır tadilatı devam eden Döşeme Camisi'ni onarmak için çalışan ekipler, son olarak yıkılan amfi tiyatrosundaki molozların oluşturduğu göçük nedeniyle turistik alan inşaat şantiyesine döndü. Balıklıgöl’e gelenler, çalışan iş makineleri nedeniyle zor anlar yaşarken, çarşı esnafı da çalışmaların turizm sezonunda yapılmasına tepki gösterdi. Molozların arasında geçmeye çalışan vatandaşların işyerlerine uğramadan gittiğini, bu nedenle siftah yapamadıklarını söyleyen bölge esnafı, basın açıklaması yaparak çalışmaların hızlandırılmasını istedi. Gruptan isotcu esnafı Çerkez Korkmaz, şunları söyledi: "Şu an bir rezalet içeresindeyiz. 2011 yılından beridir bölgede terör nedeniyle iş yapamıyorduk. Bu yıl ise burada yapılan inşaat nedeniyle iş yapamaz durumuna geldik. Biz esnaf olarak kiramızı ödemekte zorluk çekiyoruz. Birçok esnafımız kepenk kapattı. Burası inşaat alanımı yoksa turizmin gözbebeğimi." Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise Balıklıgöl platosunda yapılan revizyon çalışmalarının hızla tamamlanması için ekiplerin daha fazla çalıştığını kaydetti.