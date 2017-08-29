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(Görüntülü Haber) BALIKESİR Önce rock sonra kasap havası

Önce rock sonra kasap havası BALIKESİR'in Edremit ilçesi Altınkum Mahallesi plajında düzenlenen Zeytinli Rock Festivali'nde 5 gün boyunca farklı müzik gruplarının konserlerini dinleyen on binlerce genç, gecenin ilerleyen saatlerinde ise yanlarında...

Önce rock sonra kasap havası BALIKESİR'in Edremit ilçesi Altınkum Mahallesi plajında düzenlenen Zeytinli Rock Festivali'nde 5 gün boyunca farklı müzik gruplarının konserlerini dinleyen on binlerce genç, gecenin ilerleyen saatlerinde ise yanlarında getirdikleri müzik kabinlerinde Ankara ve kasap havası çalarak halay çekti. Altınkum plajında düzenlenen Zeytinli Rock Festivali, 5 gün süresince gün ışığında başlayan ve gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren etkinliklere sahne oldu. Birbirinden ünlü rock gruplarının verdiği konserlerin ardından çadırlarının bulunduğu kamp alanına geçen gençler, burada eğlenmeyi sürdürdü. Yanlarında getirdikleri müzik kabinlerinde Ankara ve kasap havası çalan gençler burada da farklı bir kültürü buluşturdu. Amaçlarının düzgün, seviyeli ve birbirlerine saygılı bir şekilde eğlenmek olduğunu vurgulayan gençler, gecenin ilerleyen saatlerinde kol kola halay çekip, Ankara havası eşliğinde dans etti. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -Rock gruplarının verdiği konserlerden görüntü, -Toplu olarak halay çekip, Ankara havası oynayan gençlerden görüntü. Haber - Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN / EDREMİT (Balıkesir), ()

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