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(Görüntülü Haber) Balıkesir'de şehit acısı

SURİYE'nin El Bab kentinde terör örgütü DEAŞ'ın tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen 26 yaşındaki Astsubay Kıdemli Çavuş Hasan Çoban'ın, Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki baba evine ateş düştü....

SURİYE'nin El Bab kentinde terör örgütü DEAŞ'ın tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen 26 yaşındaki Astsubay Kıdemli Çavuş Hasan Çoban'ın, Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki baba evine ateş düştü. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Fırat Kalkanı harekatının 185'inci gününde, El Bab'ta terör örgütü DEAŞ'ın tuzakladığı patlayıcıların imhasına yönelik çalışma sırasında Tadif yol kavşağında, önceden yola döşenen el yapımı patlayıcı iniflak etti. Patlamada 2 asker şehit olurken, 3 asker yaralandı. Şehit olan askerlerden Astsubay Kıdemli Çavuş Hasan Çoban'ın şehadet haberi, Balıkesir'in Burhaniye ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki baba evine tez ulaştı. Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, yanında askeri yetkililerle bugün ikindide evlerine gelerek, şehidin annesi Arife Çoban'a acı haberi verdi. Oğlunun şahadet haberini alınca, bayılan Arife Çoban'a evin önünde hazır bekletilen sağlık ekipleri gerekli müdaheleyi yaptı. Ailesinin üç çocuğundan biri olan, 5 yıllık Astsubay Hasan Çoban'ın kamyon şoförü olan babası İbrahim Çoban'ın ise acı haberi deve götürdüğü Denizli'de telefonla aldı. Baba Çoban'ın Burhaniye dönmek üzere yola çıktığı öğrenildi. Şehidin ailesinin tek katlı müstakil evinin her iki giriş tarafındaki bahçe kapsına bayraklar asıldı. Burhaniye Belediyesi, şehidinin evinin bulunduğu 24 Sokağı trafiğe kapatıp, taziye çadırı kurdu. Şehidin baba evi acı haberi alarak taziye ziyaretine gelenlerle dolup taştı.

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