(Görüntülü Haber) Balıkesir'de Sarıkamış şehitleri anıldı

KARS'ın Sarıkamış ilçesindeki Allahuekber Dağları’nda 103 yıl önce şehit olan 60 bin Mehmetçik, Balıkesir'de çeşitli etkinliklerle anıldı. Balıkesir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün anma etkinlikleri, Yıldırım Camisi’nde kılınan sabah namazının ardından Kuran-ı Kerim okunmasıyla başladı. Ardından Sarıkamış Şehitleri Yürüyüşü yapıldı. Zağnos Paşa Camisi önünden başlayan yürüyüşe Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Garnizon Komutanı ve 9'uncu Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Kemal Turan, ilçe kaymakamları, Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek olmak üzere protokol, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Askerlerin kortejin önünde Türk bayrağı taşıdığı yürüyüşe katılanlar, mehteran eşliğinde Zağnospaşa, Anafartalar ve Kızılay caddelerinden yürüyerek Kurtdereli Spor Salonu Bahçesi’ne geldi. Kurtdereli Spor Salonu’ndaki anma töreninde ise şehitler için saygı duruşnda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Mevlit okunması ve mehteran gösterisinden sonra Balıkesir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Halil İbrahim Koyuncu günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Koyuncu, “Sarıkamış şehitlerini anmak ve aynı zamanda gençliğimizin şühedanın izinde olduğunu göstermek için buradayız. Tarihimizde zaferler olduğu kadar acılarda büyük yer tutmaktadır. Yemen kızgın çöllerde, Çanakkale soğuk sularda, Sarıkamış dondurucu soğukta, dini, vatanı ve milleti için canlarını feda eden Anadolu çocuklarının hikayelerini barındırır. Bıyıkları henüz yeni terlemiş olan delikanlılar, Sarıkamış’ta düşmana değil, soğuğa mağlup olmuşladır. Sarıkamış’ın kahraman şehitleri, yazlık giysiler ve ayaklarında çarıklarla eksi 45 derecede kahramanlık destanı yazmışlardır. Bu vatan, bu millet için inancımız ve kutsallarımız, bayrağımız için şehit olmuş bütün kardeşlerimizi hayırla, şükranla ve rahmetle yad ediyoruz" dedi. Etkinlik okunan şiirlerle devam etti. Canlarını bu vatan için veren şehitlerin ruhuna dua okunmasıyla sona erdi. Yürüyüşe katılanlara lokma ve ayran ikram edildi.