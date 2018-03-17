(Görüntülü Haber) Balıkesir'de develer plajda güreşti

BALIKESİR Altınkum sahilinde ilk kez düzenlenen 'Altınkum Beach Deve Güreşleri’nde 162 devenin kıran kırana mücadeleleri nefesleri kesti. Edremit ilçesinde her yıl Zeytinli Rock Festivaline ev sahipliği yapan Altınkum Sahili, bu yıl ilk kez Edremit Körfezi Turizm İşletmecileri Derneği (EKTİD) ve Edremit-Akçay Deveciler Derneği tarafından düzenlenen 'Altınkum Beach Deve Güreşleri’ne ev sahipliği yaptı. Güreşlerde, 162 deve mücadele etti. Küçük, orta ve büyük olmak üzere 3 katogoride güreşen develer izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Develerin kıran kırana güreşleri nefesleri kesti. Deve güreşleri için Altınkum sahilini özellikle tercih ettiklerini belirten EKTİD Başkanı Yahya Yavuz, güreşleri düzenlerken tanıtıma da önem verdiklerini söyledi. Edremit Körfezi’nin son 3 yıldan buyana turizmde atağa kalktığını ve yazın otellerde yüksek doluluk oranı yakalandığını belirten Yahya Yavuz, şöyle konuştu: "Deve güreşlerinde de farklılık yaratmak istedik. Bölgedeki en büyük güreşlerden birini organize ettik. İlk defa sahilde, plajda beach deve güreşi düzenleniyor. Bu Türkiye’de ilk defa yapılıyor. Yoğun bir katılım gerçekleşti. Bu katılımdan dolayı deveci arkadaşlara teşekkür ediyorum. Pehlivan güreşleri ve deve güreşleri Türk ve Yörük kültürünün olmazsa olmazıdır. 1’incisini düzenlediğimiz ‘Altınkum Beach Deve Güreşleri’ fikrinin ne kadar doğru olduğunu da burada hep beraber gördük. Erkekler kadar kadınlarda yoğun bir katılım gösterdi. Nasıl beach voleybol turnuvası oluyorsa, deve güreşi olabileceğini de gösterdik. Katılanlar hem deniz havası aldı hem de zevkle izlediler. Bölgenin tanıtımı için kültürümüzü farklı fikirler ve etkinliklerle süslemeye devam edeceğiz. Deve güreşlerinde uzman ekipler tarafından sürekli kontrolleri yapılıyor. Develer hiçbir şekilde zarar görmedi." 'GÜREŞLERİ GELENEKSEL HALE GETİRMEK İSTİYORUZ' Edremit-Akçay Deveciler Derneği 2’nci Başkanı Hüseyin Midilli ise, güreşleri geleneksel hale getirmek istediklerini belirterek, "Plaj voleybolu olduğu gibi deve güreşlerini de plajda yapmak istedik. Güreş organizasyonumuzun adını da ‘Altınkum Beach Deve Güreşi’ adını verdik. Yaz kış sahillerimizin dolu olması için etkinliklerin artması gerekiyor. Seneye daha da geliştirerek etkinliğimizi geleneksel hale getirmek istiyoruz" dedi. Deve güreşlerinin sahilde düzenlenmesinden mutlu olduğu gözlenen vatandaşlar da develerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Şehre uzak yaylalar yerine Altınkum plajında yapılması sayesinde ilk defa deve güreşi izleme şansı yakaladığını söyleyen Gülen Üstüner, "Etkinliği yapanlara teşekkür ediyoruz. Güreşlerin farklı bir atmosferi var" diye konuştu.