(Görüntülü Haber) Balıkesir'de 592 kırsal mahallenin yolu kapandı (2)

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EDREMİT'TE 2 YIL SONRA KAR YAĞDI Balıkesir'in Edremit İlçesi'nde 2 gündür etkili olan yağmur ve şiddetli rüzgar, yerini kar yağışına bıraktı. Son olarak 2012'de kente yağan kar, 5 yıl sonra yüzünü gösterirken, en çok çocukları...

EDREMİT'TE 2 YIL SONRA KAR YAĞDI Balıkesir'in Edremit İlçesi'nde 2 gündür etkili olan yağmur ve şiddetli rüzgar, yerini kar yağışına bıraktı. Son olarak 2012'de kente yağan kar, 5 yıl sonra yüzünü gösterirken, en çok çocukları sevindirdi. Kentte daha önce hiç kar görmediğini söyleyen 12 yaşındaki Arda Kuş, "Çok heyecanlıyım. Çok ufakken hayal gibi hatırlıyorum. Karla oynamak çok zevkli. Her yeri beyaz görmek çok güzel" dedi. Akçay, Altınoluk ve Güre'de de kar yağışı yaşanırken, çocuklar ufak kardan adamlar da yaptı. Hava sıcaklığının bölgede eksi 10 dereceye kadar ulaşılacağı uyarısında bulunuldu. Bölgede en son 2012 yılı Şubat açı içerisinde kar yağmıştı. Fatih Emrah ERDOĞAN / EDREMİT (Balıkesir), ()

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