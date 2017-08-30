(Görüntülü Haber) Balıkesir CHP'den, vali ve başkansız törene eleştiri

BALIKESİR'deki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için alternatif çelenk sunma töreni yapan CHP'liler, sabahki resmi törene Vali Ersin Yazıcı ile Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Ahmet Edip Uğur'un katılmamasını eleştirdi. Balıkesir'deki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında saat 09.00'da, Atatürk Anıtı'nda çelenk sunuldu. Çelnk törenine Vali Ersin Yazıcı ile Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Ahmet Edip Uğur katılmadı. CHP ile bazı meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları, resmi tören ardından alternatif törenle anıta çelenk .bıraktı. CHP Balıkesir İl Bakanı Ender Biçki, anıt önünde hazırlanan kürsüye çıkıp, konuşurken, Vali Yazıcı ile Başkan Uğur'un törene katılmamasını eleştirdi. Biçki, şöyle dedi: "30 Ağustos'un idrakine varamayan bir vali ve bir büyükşehir belediye başkanı ile karşı karşıyayız. Bugün Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs'ta başlattığı milli mücadelenin zaferle taçlandığı gündür. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı gündür. Bu önemli günde Balıkesir'in valisi de büyükşehir belediye başkanı da Atatürk'ün huzuruna gelmeye tenezzül etmiyor. Bunun aynısını 19 Mayıs'ta da yaptılar. Bunu Balıkesir halkı da Türk milleti de görüyor. 2019'da bu büyükşehir belediye başkanını göndermek ve değiştirmek boynumuzun borcudur." Atatürk'ün emaneti Türkiye Cumhuriyeti'nin temel taşlarıyla oynandığını ileri süren CHP'li Biçki, şöyle devam etti: "Şehitlerimizin arasında bile ayrımcılık yapılmaya başlandı. Bayramlarımız bile ayrılmaya başlandı. Türkiye'nin kuruluşunda önemli yer tutan 23 Nisan'lar, 19 Mayıs'lar, 30 Ağustos'lar, 29 Ekim'ler Türkiye Cumhuriyeti'nin her ferdinin kalbinde sonsuza kadar yaşayacaktır. Emin olun ki bizler, bu ülkede yaşayan Lazıyla, Çerkeziyle, Kürdüyle her mezhepten 80 milyon insanla Türkiye Cumhuriyeti'ne sonsuza kadar sahip çıkacağız."