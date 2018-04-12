İstanbul Moda Sahnesi’nin 2017-2018 sezonunda 3. prodüksiyon olarak "Balerin" izleyicilerle buluşuyor. 'Balerin' masumiyeti ve saflığı ile idealize edilenbalerinin gerçekliğinin sorgulandığı ve iç dünyasındaki açılmamış kapıların aralandığı bir oyun olarak izleyici karşısına çıkıyor. 11 Nisan'da prömiyerini yapan Balerin, Moda Sahnesi’nin ilk dans-tiyatrosu prodüksiyonu olma özelliğini taşıyor. Balerin’in proje danışmanlığını Kemal Aydoğan yaptı. Bedirhan Dehmen’in yönetip koreografisini yaptığı eserde, İlke Kodal balerin rolüyle sahne alıyor. Sahne tasarımı Bengi Günay’a, ışık tasarımı İrfan Varlı’ya, müzik ve ses tasarımı Utku Şilliler’e, görseller ise Murat Dürüm’e ait. Görüntü Dökümü: -------------- -Oyundan görüntüler -İlke Kodal'ın açıklamaları
(Görüntülü Haber) 'BALERİN' İZLEYİCİYLE BULUŞUYOR
İstanbul Moda Sahnesi’nin 2017-2018 sezonunda 3. prodüksiyon olarak "Balerin" izleyicilerle buluşuyor. 'Balerin' masumiyeti ve saflığı ile idealize edilenbalerinin gerçekliğinin sorgulandığı ve iç dünyasındaki açılmamış kapıların...
12 Nisan 2018 Perşembe 15:23
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