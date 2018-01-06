Taner YENER - Harun UYANIK - İSTANBUL Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü nedeniyle Balat'ta denizden haç çıkarma töreni yapıldı. İlk olarak sabah saatlerinde Fener Rum Patrikhanesi bahçesinde yer alan Aya Yorgi Kilisesi'ndeki ayin düzenlendi. Ayini Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetti.Ayinin ardından Bartholomeos ile ayine katılanlar kortej halinde yürüyerek Haliç kıyısındaki haç atma törenine katıldı.
(Görüntülü Haber) Balat'ta denizden haç çıkarma töreni (1)
Taner YENER - Harun UYANIK - İSTANBUL Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü nedeniyle Balat'ta denizden haç çıkarma töreni yapıldı. İlk olarak sabah saatlerinde Fener Rum Patrikhanesi bahçesinde yer alan Aya...
06 Ocak 2018 Cumartesi 14:24
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.