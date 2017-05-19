(Görüntülü Haber) Bakkalını özlü sözleri ile donatan 'Bilge Bakkal' dikkat çekiyor

Cafer ZENGİNKAYSERİ, () KAYSERİ'de 47 yıldır bakkalcılık yapan Mustafa Altunbağ, kendi yazdığı ve dükkânına asıp, donattığı özlü sözlerle vatandaşın dikkatini çekiyor. Merkez Melikgazi ilçesine bağlı Seyitgazi Mahallesi'nde 47 yıldır bakkal işleten 67 yaşındaki Mustafa Altunbağ, kendi yazdığı ve dükkânına astığı özlü sözlerle vatandaştan ilgi görüyor. Altunbağ, gün içinde gördüğü, bunun yanında alışverişler sırasında yaşadığı olaylardan etkilendiğini ve geceleri bu olayları düşündükten sonra deftere özetini çıkarıp, kendince özlü sözler yazdığını söyledi. Altunbağ, 47 yıldır mahallede bakkal işletiyorum. 30 yıldır da gördüğüm, okuduğum, izlediğim ve bire bir alış erişler sırasında yaşadığım olaylardan etkilendiklerime dair sözler yazıyorum. Hemen hemen her konuda özlü sözlerim var. Çoğunlukla geceleri düşünüyorum ve notlar alıyorum. Defterim var, önce ona yazıyorum. Yaşadığım ve halkın yaşantısından gördüklerimin özetini çıkarıyorum. Ertesi günde kağıda, kartona yazıp, insanlar okusun ders alsın diye dükkana asıyorum dedi. Bakkala gelen müşterilerinin de özlü sözlerini beğendiğini ve tek tek okuduğunu ifade eden Altunbağ, 'Bu işten hem zevk alıyorum, hem de halkı bilgilendiriyorum. Yılların verdiği tecrübeyi de aktarıyorum. Yoğun ilgi görüyor, hatta fotoğraf çekenler dahi oluyor diye konuştu. Mahalle sakinlerinin 'Bilge Bakkal dediği Altunbağ, bundan sonrada elinden geldiği sürece düşünüp, özlü sözler yazmaya devam edeceğini söyledi. İşte Bilge Bakkalın kendince yazdığı özlü sözlerinden bazıları şöyle 'Veresiye kanserdir alanı satanı öldürür , Kayseri pastırması çamanı giren vücuda hastalık girmez? , 'Kendine işkence yapmak istiyorsan bankaya borçlan , 'Sahtekarlar yüzünden 50-100-200 TL vermeyin bozmuyoruz? , 'Sabah 5'te uyan öbür dünyada çok uyursun , 'PKK'nın vatanı olmaz ki vatan bölünsün , 'İşine erken başlayan kazanır, geç başlayan kazınır