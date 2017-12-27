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(Görüntülü Haber) Bakırköy ve Maltepe'de uyuşturucu operasyonu

Çağatay KENARLI / İSTANBUL, () - İSTANBUL Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz Cumartesi günü uyuşturucu satıcılarına yönelik Bakırköy ve Maltepe'de iki adrese operasyon düzenledi. Operasyonlarda kokain...

Çağatay KENARLI / İSTANBUL, () - İSTANBUL Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz Cumartesi günü uyuşturucu satıcılarına yönelik Bakırköy ve Maltepe'de iki adrese operasyon düzenledi. Operasyonlarda kokain ve skunk ele geçirildi. 

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Maltepe'de bir evde uyuşturucu serası kurulduğunu belirleyerek çalışma başlattı. Geçtiğimiz günlerde eve baskın düzenlendi. Operasyonda bir kilo 590 gram skunk ele geçirdi. M.B.O. ve M.N.İ. gözaltına alındı.

Polis ekipleri yaptığı incelemede şüphelilerin yakalanmamak için havalandırma, aydınlatma ve ısıtma düzeneklerini seyyar hale getirerek sürekli adres değiştirdiğini belirledi.

 

GEVREK PAKETİNDE KOKAİN 

Narkotik polisleri Bakırköy'de yaptığı denetimlerde hareketlerinden şüphelendiği Kolombiya uyruklu Lady M.'yi durdurdu. Polis, Lady M.'nin valizinde yaptığı aramada mısır gevreği ve kahve paketlerinde 10 kilo 700 gram kokain ele geçirdi. 

 

İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki sorguları tamamlanan üç şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.B.O. ve Lady M. tutuklanırken, M.N.İ. ise serbest kaldı. Polis ekiplerinin yaptığı operasyonlarda uyuşturucu maddeleri ele geçirmesi polis kameraları tarafından görüntülendi. 

 

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