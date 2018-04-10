(Görüntülü Haber) Bakırköy'den garip taksi hırsızlığı

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,()-BAKIRKÖY'den aracına binen bir müşterisi tarafından Cemal Bahadır'ın, garip bir şekilde taksisi çalındı. Eşi olduğu ileri sürülen kadınla kavga eden kişi, taksici indikten sonra aracı kilitleyip, olay yerinden uzaklaştı. Polis 3 günden beri çalınan taksiyi arıyor.



Pazar günü Bakırköy İstanbul Caddesi'nde meydana gelen ilginç hırsızlık olayı iddialara göre şu şekilde gelişti:



Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi'nde çalışan taksici Cemal Bahadır, 34 TFS 72 plakalı aracıyla Bakırköy'e geldi. Burada aile oldukları ileri sürülen 4 kişi, müşteri olarak araca bindi. Erkek müşteri Şirinevler'e gitmek istediğini taksici Cafer Bahadır' a belirti. Bu sırada araçtaki belirlenemeyen bir sebeple kadın ve erkek kavga etmeye başladı. Taksi, müşterilerin isteğiyle bir süre Bakırköy civarında dolaştı. Daha sonra araçta bulunan kadın, erkek ve iki çocuk Yenimahalle'nde araçtan indi. Bu sırada araçta bulunan erkek müşteri taksiciye 30 TL para verdi. Daha sonra yeniden taksiye binen şüpheli taksiciye Kumkapı'ya gitmek istediğini söyleyerek aracın kapısını kapattı.





KADINI KURTARAYIM DERKEN TAKSİSİ ÇALINDI



Müşterinin isteği üzerine yeniden Kumkapı'ya doğru hareket eden taksici, belli bir mesafe yol aldı. Bu sırada Yenimahalle'de araçtan inen kadın müşteri, başka bir taksiyle Cemal Bahadır'ın aracını takip etmeye başladı. Trafik yoğunluğundan dolayı Bakırköy İstanbul Caddesi üzerinde duran Cemal Bahadır, yönetimindeki aracın kaputuna çıkan kadın taksinin camını yumruklamaya başladı. Bu sırada araçtan inen taksici, kadını sakinleştirirken, fırsattan istifade eden erkek şüpheli, aracın direksiyonuna geçti. Kapıları kilitleyen kişi, bir anda araçla hareket etti. Hareket eden aracın üzerinde bir süre duran kadın daha sonra yere düştü. Olay yerine polis ekipleri gelirken, taksiyle kaçan kişinin izine rastlanılmadı. Taksisi çalınan şoför, polise giderek şikayetçi olurken, kadının da ifadesi alındı.





3 GÜNDEN BERİ ARAÇTAN HABER YOK



Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Cemal Bahadır, “Bakırköy içerisinde trafik vardı İstanbul Caddesi üzerinde trafik olduğu için sahile bağlanamadık. Daha sonra yürüyüş yoluna doğru yöneldik orada da trafik vardı. Daha sonra araçtan inen kadın geldi bize yetişti. Kadın aracın peşinden koştu ondan sonra bir taksiye binmişti. Taksiyle gelip arkamıza yanaştı. Kadın taksiden indi koşarak geldi arabanın kaputun önüne çıktı ve camı yumruklamaya başladı. Baktım yumruklarıyla camı kıracak ben arabadan indim kadına müdahale edeyim dedim. Aracın içinde bulunan adam benim kapımı kapattı ve arabayı kilitledi. Kadın arabanın üzerinde yaklaşık 50 metre kadar gitti, düştükten sonra benim taksimle kaçtı. Aracım pazar gününden bu yana yok üç günden beri haber yok. Birkaç yerde görülmüş Kumkapı, Zeytinburnu ve Halıcıoğlu'nda görülmüş. Buradan vatandaşlara sesleniyorum; bu taksiyi gördükleri yerde bize haber versinler ve burada mağdur olan biziz. Ne kadar çabuk görüp de haber verirlerse seviniriz" dedi.







ARABAMIZI GETİRSİNLER



Taksi sahibi İdris Aksu ise, aile kavgasından mağdur olduklarını belirterek şunları söyledi:



“Bu olayda bir aile kavgasında mağdur olan biz olduk. Arabamız çalındı. Mağdur olan biziz, 3 gündür arabamız kayıp. Bu şahıslar bizi izliyorsa bir an evvel arabamızı getirsinler." şeklinde konuştu.