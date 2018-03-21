Özden ATİK / İstanbul () - BAKIRKÖY'deki Nevruz kutlamaları sırasında 22 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Bakırköy'deki Nevruz kutlamaları esnasında PKK / PYD terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen 22 şüpheli gözaltına alındığı belirtildi. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemleri devam ediliyor.
(Görüntülü Haber) Bakırköy'deki nevruz kutlamaları: 22 kişi gözaltına alındı
Özden ATİK / İstanbul () - BAKIRKÖY'deki Nevruz kutlamaları sırasında 22 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Bakırköy'deki Nevruz kutlamaları esnasında PKK / PYD terör...
21 Mart 2018 Çarşamba 17:16
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